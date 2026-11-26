Jovem de Barcarena conta história por trás de prêmio da Globo

Natural da zona rural de Barcarena, Lucas Espírito Santo Cunha conquistou o primeiro lugar na categoria LED Luz na Educação do Prêmio Profissionais do Ano, com a campanha “Tecnologia do Reparo”. A proposta valoriza a observação, o acolhimento e os vínculos humanos como ferramentas para fortalecer a educação e será produzida pela Globo para exibição nacional em 2027.

Um celular amarrado dentro de uma sacola, preso à ponta de um bambu e suspenso em busca de sinal de internet. A solução improvisada pelos pais de Lucas Espírito Santo Cunha para que ele pudesse acompanhar as aulas on-line durante a pandemia é uma das lembranças que ajudam a explicar a trajetória do jovem barcarenense que acaba de conquistar reconhecimento nacional na publicidade.





Criado na zona rural de Barcarena, em uma comunidade tradicional extrativista, Lucas transformou experiências do próprio território em inspiração para desenvolver a campanha “Tecnologia do Reparo”, vencedora da categoria LED Luz na Educação do Prêmio Profissionais do Ano, promovido pela Globo. A cerimônia ocorreu em 17 de novembro, em São Paulo, e marcou a primeira edição em que a premiação abriu espaço para estudantes universitários, por meio de uma parceria com a Academia LED.

Entre 184 trabalhos inscritos e mais de 570 participantes, Lucas foi o único representante da região Norte entre os quatro finalistas e conquistou o primeiro lugar. Estudante de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Pará (UFPA), ele desenvolveu o projeto sob orientação da professora Ana Paula Mendes Pereira de Vilhena, da Faculdade de Comunicação.

A proposta parte de um conhecimento presente nas relações cotidianas de sua comunidade: a capacidade de perceber o outro, observar mudanças de comportamento, identificar necessidades e oferecer cuidado. Para Lucas, esse exercício de atenção também é uma tecnologia, embora não dependa de dispositivos digitais. É uma tecnologia ancestral, transmitida nas relações humanas e que pode contribuir para a permanência dos estudantes na escola.

A inspiração veio, em parte, da própria história familiar. Próximo à casa onde cresceu está a escola Lucília Nunes, fundada por sua tataravó e que leva o nome dela. O espaço, uma das primeiras escolas da região, marcou sua relação com a educação desde a infância.

A caminhada até a universidade, no entanto, foi atravessada por dificuldades. Além da distância entre a zona rural e os centros urbanos, Lucas enfrentou preconceito pelo lugar onde morava e precisou superar as limitações de acesso à internet durante a pandemia. Mesmo diante dos obstáculos, ingressou em terceiro lugar no curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFPA. Também foi aprovado em Biologia, na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), e em Design, na Universidade do Estado do Pará (UEPA), mas escolheu a comunicação por reconhecer na área um espaço para sua criatividade.

Agora, uma ideia que nasceu de suas vivências poderá alcançar escolas e públicos de todo o país. Como parte da premiação, “Tecnologia do Reparo” será produzida pela Globo e exibida nos intervalos comerciais da emissora em 2027. Em entrevista, Lucas fala sobre sua trajetória, a inspiração amazônica, os desafios de transformar uma experiência pessoal em campanha publicitária e a importância de reconhecer os saberes produzidos nos territórios da região.

ENTREVISTA | LUCAS ESPÍRITO SANTO CUNHA

Como foi sua trajetória até chegar à universidade? Que experiências pessoais, familiares ou vivências na cidade contribuíram para sua formação e para o olhar que você desenvolveu sobre a Amazônia?

Não foi fácil o caminho até chegar à universidade. Além de ser de Barcarena, moro na zona rural do município, e a distância sempre foi uma questão. Meus pais, porém, nunca mediram esforços quando se tratava de educação.

Perto da minha casa existe uma escola fundada pela minha tataravó, que leva o nome dela: Lucília Nunes. Foi uma das primeiras escolas da região e teve grande importância para a educação no campo. Acredito que ser criado literalmente com a educação no quintal de casa contribuiu para me levar às escolas da cidade, onde fui bolsista. Em todas, enfrentei bullying e preconceito pelo lugar onde moro.

No terceiro ano do ensino médio, em 2020, começou a pandemia. Eu precisava estudar com o sinal de internet péssimo que tínhamos no sítio. Uma das lembranças mais marcantes foi quando meus pais tiveram a ideia de cortar um bambu, amarrar o celular do meu pai dentro de uma sacola e pendurá-lo na ponta para alcançar um ponto onde houvesse sinal e compartilhar a internet comigo. Deu certo, mas não durou muito: o celular esquentou demais por causa do sol e desligou.

Essa lembrança diz muito sobre mim, minha família e, principalmente, sobre o Brasil. As pessoas nunca partem dos mesmos lugares. A meritocracia é um mito. Mesmo sem internet ou recursos facilitadores, consegui entrar na UFPA em terceiro lugar em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, além de ser aprovado em Biologia, na UFRA, e Design, na UEPA. Escolhi Publicidade por ser uma área em que poderia escoar minha criatividade. Que bom que coloquei minhas forças no lugar certo!

Como surgiu a ideia da campanha “Tecnologia do Reparo”? Houve alguma experiência específica que despertou essa percepção?

Ela sempre existiu, mas só percebi isso quando chegou o edital do PPA LED. Por também ser artista e ator, desde muito criança pensava no que teria de único para mostrar ao mundo. Percebi que só nós mesmos podemos falar da nossa própria vida e que a originalidade de cada um está justamente nas experiências que viveu.

Quando surgiu a oportunidade de participar da competição, pensei no que a educação do meu território tinha a oferecer de diferente. Lembrei das manhãs leves e despretensiosas indo para a escola no quintal de casa, até mesmo nos períodos de férias, por puro prazer. Não parecia uma obrigação. Acredito que essa característica de lugar familiar, com aulas ministradas por alguém que naturalmente tinha um olhar mais atento de afeto e cuidado por estar presente no cotidiano da criança e do jovem, além da sala de aula, foi onde nasceu o cerne da Tecnologia do Reparo.

Por que escolher o nome “Tecnologia do Reparo”? O que significa essa tecnologia ancestral que você apresenta no projeto?

Gosto muito dessa pergunta porque ela traz luz à importância da palavra. Demorei a escolher um nome que resumisse bem tudo o que estava propondo. Era uma grande responsabilidade, porque, por meio das palavras, podemos criar um imaginário, reimaginar uma realidade ou atribuir e desassociar significados.

Um dia, escutando meu rapper favorito, Don L, em uma das músicas mais marcantes da minha vida, “Primavera”, redescobri o verso: “As tecnologias ancestrais nós temos”. Já tinha ouvido essa música inúmeras vezes desde 2021, mas, naquele dia, pensando na educação no campo, ela bateu diferente.

Foi quando percebi que aquilo também era tecnologia. Tecnologia não deve se limitar a dispositivos ou inovações digitais, mas também pode ser entendida como um conjunto de práticas e conhecimentos capazes de solucionar problemas da humanidade.

Ela é ancestral porque, se pensarmos nos primórdios da comunicação, ela não surgiu em um chat de internet, mas na primeira interação entre dois indivíduos, mesmo que fosse uma troca de olhares ou a percepção de um ruído.

A Tecnologia do Reparo se forma como um modo de viver a educação herdado de outras gerações, que consiste em notar o outro, perceber e reparar na forma mais essencial da palavra. Há também uma ambiguidade interessante: reparar pode significar consertar algo que está prestes a se romper, como um aluno que está prestes a abandonar a escola.

De que maneira a realidade de Barcarena e os saberes das comunidades tradicionais influenciaram a construção do projeto?

O projeto nasce das vivências na minha própria comunidade, que é tradicional extrativista. É uma realidade que acontece aqui, mas não posso afirmar que seja a realidade de todas as comunidades tradicionais, porque somos muitos e diversos. Ainda assim, acredito que existe a possibilidade de essa Tecnologia do Reparo se repetir em outros territórios.

As práticas que inspiraram o projeto foram principalmente as de conduzir uma escola familiar no campo. O ensino aqui precisa ser pensado de uma forma diferente, porque a realidade é outra. Isso aparece em gestos cotidianos, na observação, na troca de informações e na transmissão de conhecimentos entre gerações. Muitas vezes, o cuidado não precisa ser anunciado: ele acontece porque existe uma relação de proximidade e porque as pessoas conhecem umas às outras.

Como essa proposta poderia ser aplicada nas escolas e contribuir para melhorar a relação dos estudantes com a educação?

Acredito que isso começa pela compreensão de que um estudante não chega à escola separado de sua realidade. Ele leva consigo suas relações familiares, suas dificuldades, suas experiências e tudo aquilo que atravessa sua vida fora da sala de aula.

Na prática, a Tecnologia do Reparo propõe que a escola desenvolva uma atenção maior a esses sinais. Uma mudança de comportamento, uma ausência recorrente ou um estudante que deixa de participar das atividades podem indicar que alguma coisa está acontecendo.

É importante que existam espaços de escuta, vínculos de confiança e formas de acolhimento para que essas situações não sejam ignoradas. Isso também não significa atribuir exclusivamente aos professores a responsabilidade de resolver todos os problemas dos estudantes. É necessário pensar em uma rede de apoio envolvendo escola, famílias e comunidade.

Acredito que esse olhar pode transformar a relação dos estudantes com o ambiente escolar. E isso tem relação direta com a permanência e com as possibilidades de aprendizagem.

Como foi transformar uma ideia em um projeto publicitário competitivo nacionalmente? Quais foram as principais etapas de desenvolvimento e os desafios enfrentados?

Eu queria encontrar uma ideia que não ficasse apenas na apresentação de um problema, mas que provocasse uma mudança na maneira como as pessoas olham para ele. A partir disso, desenvolvi o conceito da Tecnologia do Reparo e comecei a pensar em como ele poderia se transformar em uma campanha publicitária.

Foi necessário construir uma narrativa, pensar na linguagem audiovisual, desenvolver as peças e estruturar uma estratégia de comunicação capaz de levar a ideia para diferentes públicos e plataformas.

Um dos maiores desafios foi transformar um conceito que nasce de uma percepção cotidiana em uma mensagem que pudesse ser compreendida nacionalmente, sem perder sua profundidade. Eu precisava encontrar um equilíbrio entre a força da ideia e a clareza da comunicação.

A professora Ana Paula Mendes Pereira de Vilhena teve uma contribuição importante, acompanhando o desenvolvimento do projeto e contribuindo para o amadurecimento das ideias. Ter esse diálogo durante a construção foi fundamental para fortalecer a proposta.

Você foi o único representante da região Norte entre os quatro finalistas e conquistou o primeiro lugar em uma categoria com 184 trabalhos inscritos. O que essa conquista representa para a publicidade produzida na Amazônia?

Acho que esse reconhecimento ajuda a ampliar o entendimento sobre quem produz comunicação e de onde podem surgir ideias relevantes para o país.

Durante muito tempo, as principais referências da publicidade brasileira estiveram muito concentradas nos grandes centros, e isso também influencia quais narrativas são consideradas inovadoras ou universais.

Levar uma proposta construída a partir de referências amazônicas para um reconhecimento nacional é uma maneira de mostrar que a Amazônia também produz pensamento, linguagem, criatividade e soluções para questões que atravessam toda a sociedade.

Existe algo muito importante nisso: eu não precisei abandonar minha origem para construir uma ideia capaz de dialogar com o Brasil inteiro. Pelo contrário, foi justamente a partir dela que encontrei uma perspectiva particular para abordar um tema tão amplo como a educação.

Espero que essa conquista também ajude outros jovens de comunidades tradicionais e de diferentes territórios a reconhecerem o valor dos próprios repertórios. Não precisamos esperar que todas as referências venham de fora para produzir algo relevante.

A campanha será produzida pela Globo e exibida nacionalmente em 2027. Quais são suas expectativas para essa nova etapa e para o alcance da mensagem?

Essa é uma das partes que mais me deixam animado, porque agora a ideia começa a ganhar uma dimensão que ultrapassa o projeto acadêmico e a própria premiação.

É muito especial pensar que uma ideia que surgiu de uma observação da minha realidade poderá chegar a pessoas de diferentes regiões do país. A produção envolve uma nova etapa, com os processos de desenvolvimento e realização conduzidos pela Globo. Ainda existem detalhes dessa construção que serão definidos e acompanhados ao longo do processo, então estou muito interessado em participar e acompanhar como o conceito vai se transformar em uma campanha audiovisual.