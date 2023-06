Feira dos Estados movimenta cultura e economia, em Barcarena

A 3ª edição da Feira dos Estados, organizada pela Assembléia de Deus Vila dos Cabanos, no município de Barcarena, nordeste do Pará, nos dias 23 e 24 de junho, contribuiu para movimentar a economia barcarenense e a cultura, tanto com a feira empresarial, onde empresas puderam divulgar produtos e serviços locais, ampliar network e fechar novas parcerias entre empresários e clientes, quanto as demais programações. Segundo a organização do evento, a feira movimentou mais de R$200 mil na cidade. Cerca de 25 mil visitantes compareceram nos dois dias da exposição, que contou com a participação de 92 empresas.

“Foi um trabalho que expressou um resultado além das nossas expectativas, graças a bondade do nosso Deus e o apoio incondicional do nosso presidente pastor José Ozório. Já existe uma sinalização para que se efetive a 4ª edição em junho de 2024”, antecipou o pastor Ribamar Martins, um dos organizadores do evento. Ele explicou que a Feira dos Estados contou um pouco da história de Barcarena, fortalecendo o negócio, gerando emprego, impulsionando o empreendedorismo e valorizando a cultura dos estados brasileiros.



Durante a programação da feira, seis estados - Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Ceará e Bahia, além do Pará - apresentaram parte da sua cultura nas categorias de culinária, artesanato, decoração, vestuário e curiosidades. Nas exposições também foi possível conhecer um pouco mais sobre a propagação do evangelho em cada região do Brasil. Houve ainda a parte esportiva do evento com a ação da 1ª Corrida da Feira dos Estados, que proporcionou atividades físicas à comunidade local, saúde, bem-estar e interação social, fortalecendo o trabalho voluntário da cidadania e solidariedade entre os participantes.

Sucesso abriu a sinalização para a 4ª edição, em junho de 2024 (Prefeitura de Barcarena)

Com o retorno dos eventos corporativos pós-pandemia, a feira empresarial passou a fazer parte desse projeto, que permitiu aos visitantes saber tudo sobre uma empresa participante, conhecer os seus serviços e produtos de destaque de maneira aproximada. Nos stands, os empresários puderam atrair novos públicos, fornecedores e parceiros; fortalecer sua marca e trocar conhecimentos; ampliar sua rede de contatos; pesquisar novas tendências, soluções de mercado; impulsionar seus negócios e aumentar suas vendas.

Sobre a Feira dos Estados, o titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Tecnologia (Seicomtec), Marco Mendes, afirmou que o evento integra a sociedade, gera renda e divulga empreendedores locais. “Eventos como a Feira dos Estados têm uma importante missão social com a disseminação da cultura, do lazer, do esporte e da gastronomia”, destacou o secretário da pasta.

Ribamar Martins disse que na sexta-feira (23), primeiro dia de abertura do evento, o número de visitantes girou em torno de 6.500 pessoas. No sábado, considerando manhã, tarde e noite, o número de visitantes foi em torno de 15 a 20 mil pessoas. “Agradecemos toda a equipe da Assembleia de Deus Vila dos Cabanos, distribuídas em polos e sede, assim como a parceria com o poder público, através das secretarias Secult, Seicomtec e as empresas privadas”, declarou.