Concurso de Miss e Mister Verão será realizado dia 14 de julho na praia do Caripi

A praia do Caripi, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB), será palco, no dia 14 de julho, a partir das 14h, de um dos eventos mais aguardados do verão paraense: o Concurso de Miss e Mister Verão Caripi 2024. Com a promessa de agitar o litoral da cidade, o concurso reunirá beldades de toda a região, que disputarão os títulos em uma tarde repleta de glamour e beleza, no hotel Samaúma.

O concurso, que já se tornou tradição no calendário cultural de Barcarena, atrai não apenas moradores locais, mas também turistas de várias cidades paraenses. O evento, organizado pelo jornalista e colunista social Edson Faísca em parceria com patrocinadores locais, visa não apenas eleger os mais belos da estação, mas também promover a cultura e o turismo na região.

“Realizo esse concurso todos os anos em Barcarena, desde 2014. Trata-se de um evento que deixa a juventude da nossa cidade feliz, eles já esperam esse grande dia para mostrar a beleza que nós temos em nossa cidade, lá na Praia do Caripi. Neste ano, o desfile será no hotel Samaúma, que é um hotel muito bonito e diferente na Praia do Caripi, que está sendo preparado para receber os nossos candidatos no domingo, dia 14 de julho”, disse Edson Faísca.

O evento, organizado pelo jornalista e colunista social Edson Faísca (centro) em parceria com patrocinadores locais, visa não apenas eleger os mais belos da estação, mas também promover a cultura e o turismo na região (Foto: divulgação)

Todos os candidatos serão avaliados por um júri composto por especialistas em moda, beleza e entretenimento. Entre os critérios de avaliação, estão a simpatia, desenvoltura na passarela, traje de banho e, claro, a capacidade de representar a essência do verão paraense. Além dos títulos de Miss e Mister Verão, os vencedores receberão prêmios em dinheiro, brindes oferecidos pelos patrocinadores e fim de semana com acompanhamento no hotel Samaúma.

O evento contará ainda com uma programação musical diversificada com shows de bandas e DJs que prometem não deixar ninguém parado. A expectativa é que o Concurso de Miss e Mister Verão Caripi 2024 movimente a economia local, gerando empregos temporários e aumentando o fluxo de visitantes na região.



Concurso Miss e Mister Verão na praia do Atalaia, em Salinópolis



No dia 20 de julho, será realizado o concurso Miss e Mister Verão na praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará, também promovido por Edson Faísca: “Logo após o concurso de Barcarena, no dia seguinte, 15 de julho, viajarei para Salinas com objetivo de organizar o concurso de lá, que também é muito esperado pela juventude de Salinópolis”.

As inscrições de ambos os concursos devem ser feitas por meio do contato (91) 9815-6448.