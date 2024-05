Campanha visa arrecadar fundos em prol de obras do Santuário de Barcarena

Como o avanço das obras do Santuário Diocesano dedicado a Nossa Senhora de Nazaré, em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB), a Paróquia São Francisco Xavier iniciará uma campanha para a penúltima fase da construção do templo religioso, que é o acabamento e piso do Santuário.

A iniciativa visa alcançar R$ 750 mil, que serão investidos no piso feito de granito nas passadeiras e de porcelanato na parte dos bancos, além dos materiais do forro e da parte elétrica. Dessa forma, os fieis são convidados a doar um metro do piso, sendo R$ 500 para cada. As doações podem ser feitas por meio de duas formas: uma via PIX (CNPJ: 02.727.757.0006-11) e a outra com a compra de um carnê, que pode ser adquirido na própria igreja, localizada na rua Cronge da Silveira, Barcarena.

Famílias católicas, empresários, comércios e demais fiéis podem contribuir com o término das obras (Pascom)

O esforço envolverá as famílias católicas da cidade, bem como empresas, comércios e os demais pessoas que queiram ajudar na concretização do sonho dos católicos barcarenenses, que é ter o quanto antes sua igreja pronta para celebrar a fé e adoração a Deus, assim como às graças alcançadas pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, co-padroeira de Barcarena, e de São Francisco Xavier, padroeiro do município.

“A campanha que nós estamos realizando é de fato para poder envolver a nossa comunidade paroquial católica, a fim de que, mediante a contribuição de cada pessoa ou de cada família, nós alcancemos esta parte do piso, forro e elétrica de nossa igreja, como também a pintura. Nós queremos muito alcançar todo este nosso trabalho, objeto de grande conquista para nossa comunidade paroquial. Se Deus quiser, vamos alcançar com a contribuição de cada pessoa de nossa paróquia ou qualquer fiel católico que queira contribuir conosco, e, de fato, Deus há de recompensar, abençoar em dobro cada pessoa que está oferecendo para nós um tanto de si e apostando cada vez mais na vida de nossa igreja”, disse o padre Idaltino dos Prazeres, pároco e reitor do Santuário Diocesano.

Vale lembrar que, com o avanço das obras, já foi possível celebrar o Círio do ano passado dentro do Santuário. No segundo domingo de novembro de 2023, mais de cerca de mil fieis testemunharam um dos momentos ímpares da fé católica municipal, a subida dos devotos pelas escadarias do Santuário, adentrando o espaço com a imagem peregrina. O momento encheu de emoções os que assistiram e acompanharam. Nos sete dias de festa, várias celebrações aconteceram fortalecendo a fé dentro da estrutura.



Formas de doações

CHAVE PIX:

CNPJ: 02.727.757.0006-11

Banco Banpará AG: 06 CC: 577058-0

Banco do Brasil AG: 3500-9 CC: 113620-8

CARNÊ

Paróquia São Francisco Xavier: localizada na rua Cronge da Silveira, Barcarena.