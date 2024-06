Barcarenense lança livro ‘Minha história na Terra do Abacaxi’

O músico barcarenense Orivaldo do Espírito Santo Magno da Possa, conhecido no meio artístico como Waldo Possa, 56 anos de idade, lançou seu primeiro livro “Minha História na Terra do Abacaxi”, em formato virtual, no começo deste mês. A obra, publicada pela editora Meta Publicações, conta as experiências de vida do cantor e compositor em Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (RMB), cidade onde ele nasceu. O trabalho já está disponível para ser adquirido no site Amazon.com.br.

“Como já diz o título do livro, ‘Minha História na Terra do Abacaxi’ é a história da minha vida, que se entrelaça e até se confunde com a história de Barcarena, porque nasci nessa cidade e conto o que eu vi, desde que eu me entendo por gente. Na obra, relato o que vi e ouvi, desde o período que realmente me entendo por gente, com a minha visão e ótica, porque cada pessoa tem uma ótica diferente, então, nessa obra, eu tô contando a minha história”, disse o artista.

Waldo Possa começou a tocar e cantar com o pai, desde seus 10 anos de idade. E é a partir desse momento que a história narrada no livro se inicia. “Então, eu estou contando o que aconteceu, muitos fatos históricos que aconteceram, que estão registrados dentro do nosso município, com documentos e tudo, e eu estou contando essas mesmas histórias e outras, muitas mais inclusive, como já falei antes, com a minha ótica”, ressaltou.

A mensagem que o escritor gostaria de passar gostaria de transmitir, por meio da obra, é o “carinho e o amor” que sente pelo município: “Quando relato os acontecimentos, passo a valorizá-los, então valorizo as pessoas, pois narro os fatos que elas participaram. A maior mensagem que eu gostaria de passar através dessa obra é o amor pelo município. Tanto é isso, que eu tenho um slogan: ‘Barcarena meu amor’. Então, quando eu pensei em escrever e passar tudo para o papel, foi pensando com muito carinho, muito amor, para o meu povo e à minha terra”.

Para Waldo Possa, a leitura é de suma importância na vida do ser humano: “Quem lê muito sabe muito, quem não lê nada, não sabe nada, entendeu? Então, a leitura é primordial na vida de cada um de nós, por isso escrevi essa obra, inclusive com letras um pouco grandes para que todos tenham acesso, tanto os jovens quanto os idosos. Quando você passa a ler um bom livro, você passa a ser uma pessoa melhor”.

“Dependendo do conteúdo do livro, você também vai se transformando, vai melhorando como pessoa, por isso é de muitíssima importância a gente ler. E o meu livro é uma boa obra, tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas, tanto das pessoas que são barcarenenses quanto aquelas que não são, porém, mesmo assim, amam essa terra. Tenho plena certeza que meu livro vai edificar os leitores”, finalizou.