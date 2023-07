Barcarena: vacinação contra covid-19 segue disponível nos postos de saúde durante as férias

As campanhas de vacinação contra a covid-19 seguem a todo vapor em Barcarena, nordeste do Pará, inclusive nas praias do município. Porém, quem vai ficar no centro da cidade no mês de julho e quer manter a caderneta de imunização atualizada pode procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Nesta sexta-feira (14), estão disponíveis a vacina bivalente e a primeira, segunda e terceira doses da Pfizer para pessoas de 12 anos de idade ou mais.

Na segunda-feira (17), serão aplicadas a primeira, segunda e terceira doses da Pfizer baby para crianças de 6 meses a 4 anos. No dia seguinte (18), estarão disponíveis a primeira, segunda e terceira doses da Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 anos, além da segunda dose da Coronavac à população de 3 anos ou mais. Nos dias 19, 20 e 21 de julho, será aplicada novamente as três doses da Pfizer para pessoas de 12 anos ou com mais idade.

A enfermeira Brenda Brandão, coordenadora do setor de imunização municipal, destaca a importância de concluir o esquema de vacinação para se manter protegido. “É necessário fazer um esforço para completar o esquema de vacinação, pois só assim a pessoa ficará imunizada de fato. Por isso, estamos disponibilizando as vacinas não só nas UBS e nas praias, como também nos supermercados Líder e Matheus”.

Para serem vacinados, os cidadãos devem apresentar CPF ou Cartão SUS, além do cartão de vacinação, das 7h às 15h, nas UBS: Betânia, Bairro Novo, José dos Santos Dias, Imobiliária e Pedreira (Barcarena Sede); Beira Rio, Pioneiro, Jardim Cabano, São José e Itupanema (Vila dos Cabanos); e Centro de Saúde do Conde e ESF Conde (Vila do Conde). Nos supermercados, a vacinação ocorre das 8h às 10h, no Líder, e das 8h às 13h, no Matheus.

Bivalente

Até o momento, foram aplicadas, no Brasil, 25.061.807 de doses da vacina bivalente contra covid-19. Pode tomar a dose quem recebeu, pelo menos, duas doses de vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) no esquema primário ou reforço. A dose mais recente deve ter sido tomada há quatro meses. Quem está com dose em atraso, pode procurar também as unidades de saúde.

Os imunizantes bivalentes da Pfizer oferecem proteção contra a variante original do vírus causador da covid-19 e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já atestou a segurança das doses disponíveis no Brasil.



VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Documentos necessários

CPF ou Cartão SUS;

cartão de vacinação.

Locais de vacinação

Unidades Básicas de Saúde (7h às 15h)

Barcarena sede:

UBS Betânia

UBS Bairro novo

UBS José dos santos Dias

UBS Imobiliária

UBS Pedreira

Vila dos Cabanos:

UBS Beira rio

UBS Pioneiro

UBS Jardim cabano

UBS São José

UBS Itupanema

Vila do Conde:

Centro de Saúde do Conde

ESF Conde

Supermercados

Líder (8h às 10h)

Matheus (8h às 13h