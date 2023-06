Barcarena apresenta uniformes das seleções esportivas que disputarão o 12º Jogos Abertos do Pará

Os novos uniformes das seleções esportivas de Barcarena, que disputarão a etapa Regional Baixo Tocantins do 12º Jogos Abertos do Pará (Joapa), serão apresentados pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) na próxima terça-feira (20), a partir das 19h, no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). A exibição contará com a presença dos atletas das equipes de basquetebol, futsal, futebol de areia, handebol, tênis de mesa e voleibol nas categorias masculino e feminino.

Ao todo, mais de 124 atletas representarão Barcarena, atual campeã do torneio, de 21 a 25 de junho, na cidade de Cametá. “Barcarena é a atual campeã estadual do Joapa. Primeiro, nós fomos campeões aqui do baixo Tocantins. Nos classificamos para a fase estadual e fomos novamente campeões dos jogos ano passado. Recebemos o troféu eficiência, como campeões de 2022, e agora vamos em busca do bicampeonato! Na etapa Regional já somos tricampeões, então queremos ser bicampeões do Estado em 2023”, afirmou Pedro Moura Tavares, titular da Semjel.

Em 2022, a última edição do torneio foi realizada entre os dias 15 e 18, em Belém, quando Barcarena alcançou a liderança geral do Joapa entre 42 municípios e mais de 1400 atletas inscritos. O basquete foi o esporte que mais se destacou, com o título de campeão nas categorias feminino e masculino. A cidade levou o vice no vôlei feminino e no futebol de areia feminino e ficou no total com 30 pontos, 12 a mais que o município de Breves, segundo colocado geral. Na ocasião, a Semjel decidiu receber os atletas barcarenenses com pompas. Um veículo do Corpo de Bombeiros desfilou com os jovens pelo município. O clima foi de alegria e missão cumprida.

O Joapa é um evento esportivo promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), que reúne seis modalidades do esporte amador com o objetivo de incentivar a prática esportiva em todo o território paraense. Em 2023, os jogos serão realizados na seguinte dinâmica: primeira fase regional com a participação de municípios das diversas microrregiões do estado. Já na última fase, a estadual, irão disputar os municípios classificados na fase anterior.

O torneio Jogos Abertos do Pará foi criado em 2005 com o objetivo de promover ações do Governo do Estado, por meio do fomento ao esporte amador nos municípios paraenses, incentivando a melhoria da qualidade de vida da sociedade, bem como a valorização da identidade local, contribuindo com o desenvolvimento de valores sociais, através de preceitos que orientam, disciplinam o comportamento humano, permitindo que a população paraense participe e integre eventos esportivos em suas regiões.