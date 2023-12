Banco Central anuncia que Pix automático estará disponível em outubro de 2024

O Banco Central (BC) anunciou, nesta quinta-feira (7), que o Pix automático, começará a operar em 28 de outubro de 2024, em todos os bancos do país.

O Pix automático permitirá o pagamento de despesas que o cliente já sabe que terá, como contas mensais junto a empresas. Poderá ser utilizado, por exemplo, para pagar contas de água e luz, escolas e faculdades, academias, condomínios e parcelamento de empréstimos.

O pagamento automático já ocorre, no país, por meio do débito automático, mas, para o BC, o Pix automático alcançará mais pessoas.

Ângelo Duarte, chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC, explica que as empresas precisam ter convênios com cada banco para poder ofertar o débito automático. Assim, as empresas costumam fechar o acordo com os bancos maiores e clientes de instituições menores ficam sem a opção da modalidade. No Pix automático, a empresa não precisará ter um convênio com cada banco: bastará um único acordo com um banco que esteja ofertando a modalidade. Dessa forma, a empresa poderá ofertar o Pix automático a qualquer pessoa que usa o Pix, independente do banco em que têm conta.

“Todos os usuários de todas as instituições do Pix estarão aptos a usar o Pix automático, abre possibilidade para que instituições pequenas entrem nesse mercado”, explicou Duarte.

Tarifas

Para pessoas físicas, o Pix automático não terá cobrança de tarifa. Já para empresas que vão ofertar a modalidade, dependerá do acordo entre as partes.

Com vai funcionar

Haverá duas opções para concretizar a operação. Em uma delas, a pessoa física deverá manifestar à empresa que deseja pagar via Pix automático. A empresa, então, enviará a proposta ao cliente, que deverá autorizar o pagamento. Será possível ainda que a empresa envie a fatura do mês com a opção de pagamento por Pix automático. O cliente, ao pagar a conta via QR Code, poderá confirmar se quer ou não aderir à modalidade.

Pix agendado recorrente

A partir de outubro de 2024, uma outra modalidade de Pix também se tornará obrigatória: o Pix agendado recorrente. Atualmente, alguns bancos já oferecem essa opção aos clientes, mas é facultativo.

O Pix agendado recorrente pode ser usado para, por exemplo, mesadas, doações, aluguel entre pessoas físicas e prestação de serviços recorrentes, como de diarista ou terapeuta.

Segundo Carlos Eduardo Brandt, chefe da Gerência de Gestão e Operação do Pix, a diferença entre Pix automático e Pix agendado é que o primeiro só pode ser feito para pessoas jurídicas. Já o segundo pode ser utilizado entre pessoas físicas.