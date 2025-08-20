Bairro da Pratinha recebe serviços gratuitos para a população nesta quinta-feira (21)
Em homenagem ao Dia Nacional da Habitação, o programa 'Belém Pra Todos' leva uma variedade de serviços essenciais e gratuitos para a comunidade
Nesta quinta-feira (21), o bairro da Pratinha, em Belém, recebe uma série de serviços gratuitos para moradores da região e comunidades vizinhas. A ação acontece das 8h às 12h, na Escola Municipal Cordolina Fontelles de Lima, em homenagem ao Dia Nacional da Habitação, e faz parte do programa Belém Pra Todos, iniciativa da Prefeitura de Belém.
A população poderá contar com diversos atendimentos como: emissão de RG, cortes de cabelo, massagens, limpeza de pele e outros serviços de estética e bem-estar. Também haverá cadastro e atualização de programas sociais, como o Viver Belém – Minha Casa, Minha Vida, Passe Livre Estudantil, Idoso e PCD, além do CadÚnico.
Na área da saúde, haverá vacinação para diferentes tipo de vírus: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite B, DT (Difteria e tétano), febre Amarela, HPV e meningo ACWY. Serão disponibilizados também testes de glicemia e aferição de pressão. Para quem busca oportunidades profissionais, haverá inscrição em cursos de capacitação, cadastro de currículos e cursos de inglês para atendimento turístico. Os animais de estimação também serão atendidos, com vacinação e consultas veterinárias.
A iniciativa busca aproximar os serviços públicos da população, garantindo cidadania e cuidado em um único espaço, facilitando o acesso da comunidade a atendimentos essenciais de saúde, educação e assistência social.
Confira a lista de serviços
Capacitação profissional
- Inscrições para capacitações em cursos de recepcionista, camareira e assistente administrativo
- Inscrição em curso de inglês para atendimento turístico
- Pré-cadastro para cursos voltados à COP 30
- Cadastro de currículos no SINE
Belém Animal
- Vacinação antirrábica
- Consulta veterinária
Recreação
- Espaço de lazer para crianças
- Habitação
- Inscrição e atualização de cadastro no programa Viver Belém/ Minha Casa, Minha Vida
Assistência social
- Passe livre estudantil, idoso e PCD
Saúde
Vacinas contra diferentes tipos de vírus:
- Tríplice viral (Sarampo, caxumba e rubéola)
- Hepatite B
- DT (Difteria e tétano)
- Febre Amarela
- HPV
- Meningo ACWY
- Testes de Glicemia
- Aferição de pressão arterial
Serviço Programa ‘Belém pra todos’
Local: Escola Municipal Cordolina Fontelles de Lima – Passagem São Vicente, 105, bairro Pratinha, Belém.
Data: Quinta-feira, 21 de agosto.
Hora: 8h às 12h
*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)
