Bairro da Pratinha recebe serviços gratuitos para a população nesta quinta-feira (21)

Nesta quinta-feira (21), o bairro da Pratinha, em Belém, recebe uma série de serviços gratuitos para moradores da região e comunidades vizinhas. A ação acontece das 8h às 12h, na Escola Municipal Cordolina Fontelles de Lima, em homenagem ao Dia Nacional da Habitação, e faz parte do programa Belém Pra Todos, iniciativa da Prefeitura de Belém.

A população poderá contar com diversos atendimentos como: emissão de RG, cortes de cabelo, massagens, limpeza de pele e outros serviços de estética e bem-estar. Também haverá cadastro e atualização de programas sociais, como o Viver Belém – Minha Casa, Minha Vida, Passe Livre Estudantil, Idoso e PCD, além do CadÚnico.

Na área da saúde, haverá vacinação para diferentes tipo de vírus: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite B, DT (Difteria e tétano), febre Amarela, HPV e meningo ACWY. Serão disponibilizados também testes de glicemia e aferição de pressão. Para quem busca oportunidades profissionais, haverá inscrição em cursos de capacitação, cadastro de currículos e cursos de inglês para atendimento turístico. Os animais de estimação também serão atendidos, com vacinação e consultas veterinárias.

A iniciativa busca aproximar os serviços públicos da população, garantindo cidadania e cuidado em um único espaço, facilitando o acesso da comunidade a atendimentos essenciais de saúde, educação e assistência social.

Confira a lista de serviços

Capacitação profissional

Inscrições para capacitações em cursos de recepcionista, camareira e assistente administrativo

Inscrição em curso de inglês para atendimento turístico

Pré-cadastro para cursos voltados à COP 30

Cadastro de currículos no SINE

Belém Animal

Vacinação antirrábica

Consulta veterinária

Recreação

Espaço de lazer para crianças

Habitação

Inscrição e atualização de cadastro no programa Viver Belém/ Minha Casa, Minha Vida

Assistência social

Passe livre estudantil, idoso e PCD

Saúde

Vacinas contra diferentes tipos de vírus:

Tríplice viral (Sarampo, caxumba e rubéola)

Hepatite B

DT (Difteria e tétano)

Febre Amarela

HPV

Meningo ACWY

Testes de Glicemia

Aferição de pressão arterial

Serviço Programa ‘Belém pra todos’

Local: Escola Municipal Cordolina Fontelles de Lima – Passagem São Vicente, 105, bairro Pratinha, Belém.

Data: Quinta-feira, 21 de agosto.

Hora: 8h às 12h

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)