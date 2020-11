Bairro da Cabanagem ganha ponto de atendimento para covid-19

O bairro da Cabanagem, em Belém do Pará, ganhou, neste sábado (07), um ponto para o atendimento de casos leves e moderados de covid-19 e outras síndromes gripais. O serviço, oferecido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), está pronto para atender moradores locais e bairros próximos, na Escola Estadual José Vicente Ribeiro.



O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Segundo a Sespa, os pacientes serão recebidos por demanda espontânea. Ou seja, o paciente chega e logo é encaminhado para o setor que realiza a triagem. De lá, se necessário, é encaminhado ao médico que, constatando necessidade, o indicará para exames complementares.



Em caso de suspeita de covid-19, o paciente recebe o kit de medicamentos para dar seguimento ao tratamento em casa. O resultado do exame de PCR sai em até cinco dias. A equipe responsável liga para o paciente para que ele busque o resultado. Se o exame for positivo, a pessoa volta ao médico e continua o atendimento com a equipe.



Atendimento neste sábado

Em caráter excepcional, o serviço foi oferecido neste fim de semana. Durante a manhã, foram atendidas 51 pessoas. De acordo com a coordenadora da ação, Alessandra Amaral, esses pacientes receberam acolhimento, passaram pela triagem e depois foram encaminhados aos médicos. "O diferencial do nosso atendimento é a humanização, pois nós acreditamos que isso já ajuda o paciente que está preocupado e fragilizado pela doença”, afirmou.



O secretário de Saúde, Rômulo Rodovalho, enfatizou que, "a intenção com esse novo ponto de atendimento é prestar a assistência que a população precisa. A ideia é ter pontos em bairros populosos e estratégicos para que todos que precisem recebam acompanhamento médico".



Policlínica no Jurunas



Na próxima segunda-feira (9), o Governo do Estado iniciará mais um atendimento da Policlínica Itinerante, desta vez, no bairro do Jurunas, em Belém. O local escolhido foi a Escola Estadual Arthur Porto, que atenderá a população conforme os protocolos das demais unidades. Além do diagnóstico, terá a entrega de máscaras, escovas dentais e orientações sobre os protocolos de higiene para se evitar a doença.



Policlínica no Hangar



Neste sábado (7), o governador Helder Barbalho visitou a Policlínica instalada no estacionamento do Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, no bairro do em Belém. Pela manhã, a equipe realizou 84 atendimentos, o que, segundo a Sespa, mostra uma movimentação tranquila.



"Nós temos que estar atentos para cuidar das pessoas ao tempo da necessidade em saúde. Nós aprendemos ao longo desta pandemia estratégias que seguramente foram exitosas e nos permitiu salvar milhares de vidas. No momento em que há uma identificação de aumento de infecções, mesmo que o sistema hospitalar do Estado esteja sob controle, nós temos que ter o cuidado de fazer o diagnóstico e o tratamento no tempo certo para evitar o agravamento da doença. A estratégia de criação das Policlínicas foi, sem dúvida, uma das coisas mais bem-sucedidas que tivemos a oportunidade de implantar durante a pandemia da covid”, disse o governador.