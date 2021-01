Especial Seattle: um tour pelo maior museu aeroespacial do mundo

Quando o Bagagem de Bolso visitou Seattle, em 2017, sabia que a cidade americana era sede da Boeing, uma das maiores fabricantes de aviões do planeta. Pesquisando um pouco mais, descobrimos que a companhia abrigava um dos museus mais se interessantes para se conhecer nos Estados Unidos: o The Museum of Flight ou, em português, Museu do Voo.

O Bagagem de Bolso esteve no Museum of Flight em 2017 e garante: vale muito a visita! (Rodrigo Vieira)

Fundado em 1965, o lugar realmente surpreende. São cerca de 150 aeronaves e espaçonaves muito bem-conservadas e que ajudam a contar os mais de 100 anos da história da aviação e da exploração espacial. Dá até para entrar na réplica de uma torre de comando aéreo.

Reserve algumas horinhas para contemplar exemplares comerciais e alguns raros do maior museu aeroespacial privado do mundo como o C-137 Stratoliner; o primeiro Air Foce One (avião oficial da Presidência dos Estados Unidos] a jato; um Caproni Ca.20, o primeiro caça da Primeira Guerra Mundial; um dos cinco Aerocarros, automóveis com motor e turbinas destacáveis; e o Gossamer Albatross II, aeronave movida a força humana. Dá pra conferir também uma réplica do que foi o avião dos irmãos Wright, em 1903.

No Museum of flight, é possível entrar na primeira versão do Air Force One, avião da Presidência dos EUA, ainda a jato.

Localizado ao lado do King County International Airport, também conhecido como Boeing Airfield, o The Museum of Flight está a 15 minutos ao sul do centro de Seattle.

Dicas extras do Bagagem:

- Se você for visitar mais do que três atrações em Seattle, vale a pena considerar a compra do Seattle City Pass.

- É possível comprar um ingresso que permite visitar o museu, que é bem grande, em dois ou mais dias. Cheque no site.

- Na primeira quinta-feira de cada mês, o museu fica aberto até as 21h. A partir das 17h, a entrada é gratuita.

PLANEJE O SEU PASSEIO

Atração: The Museum of Flight*

Lugar: Seattle, Estados Unidos.

Endereço: 9404 E. Marginal Way South, Seattle, WA.

Site oficial: museumofflight.or

Situação atual: por conta da pandemia de COVID-19, está temporariamente fechado desde 15/11/20.

Ingresso: crianças até 04 anos têm entrada gratuita. A partir de 05 anos de idade e até aos 17 anos, USD 17. Adultos a partir dos 18 anos pagam USD 25. A partir dos 65 anos, o preço cai para USD 21.