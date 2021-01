Feliz 2021, Viajantes! Estamos aqui ansiosos para que a pandemia chegue ao fim e possamos retomar o que amamos fazer: viajar.

As flores enfeitam a paisagem urbana de Seattle (Rodrigo Vieira)

Para a nossa estreia no ano novo, escolhemos um especial sobre Seattle, na Costa Oeste dos Estados Unidos. Vamos compartilhar com vocês cinco dicas de passeios que não podem faltar em seu roteiro pela cidade do seriado Grey’s Anatomy, que também é sede da Starbucks, Boeing e, de certa forma, da Microsoft.

Vidro vira arte no Chihuly Garden and Glass (Rodrigo Vieira)

Quando esteve por lá, no Outono de 2017, o Bagagem de Bolso visitou o Chihuly Garden and Glass e curtiu bastante. O lugar abriga um conjunto de obras do artista plástico norte-americano Dale Chihuly, conhecido mundialmente pela habilidade de transformar vidro em arte. Aberto em 2012, fica no Seattle Center, à direita da base da famosa Space Needle, a atração mais famosa da Seattle.

As esculturas de vidro transformam o jardim em uma grandiosa obra de arte (Rodrigo Vieira)

A exposição reúne uma glass house, oito galerias, três paredes de desenho e um exuberante jardim que serve de pano de fundo para esculturas de vidro de formas imprevisíveis e cores brilhantes. Não tem como sair indiferente de lá!

Especial Seattle: Um monumento ao vidro e à arte Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira Foto: Rodrigo Vieira

PLANEJE SEU PASSEIO

Atração: Chihuly Garden and Glass.

Lugar: Seattle, Estados Unidos.

Endereço: 305 Harrison St

Seattle, WA 98109.

Site oficial: https://www.chihulygardenandglass.com

Horário de funcionamento: diariamente, de meio-dia às 17h.

Preço do ingresso: gratuito, para crianças até 04 anos; USD 19, para crianças de 05 a 12 anos; USD 32, para crianças a partir de 13 anos e adultos até 64 anos; USD 27, para adultos a partir de 65 anos.