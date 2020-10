Em live, Zenaldo diz que número de casos de covid-19 cresceu em Belém

Em live realizada na tarde desta quarta-feira (21), por meio da conta pessoal dele no Instagram, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, admitiu que houve um aumento no percentual de pessoas que testaram positivo para covid-19 na cidade. Ele não citou os números referentes ao aumento, mas destacou que há o registro de maior ocorrência de casos entre a classe média.



"Nas nossas unidades [de saúde], aumentou a procura por pessoas para a identificação de suspeitos de covid-19. Tanto que aumentamos muito a coleta neste momento de testes. O que é preocupante, e por isso resolvi fazer essa live, é que aumentou o percentual de positivos diante da amostragem feita", disse. "Está havendo uma maior ocorrência na classe média. Justamente uma classe que voltou a fazer aglomeração em bares, em festas, reunindo em casa. Essas aglomerações geram preocupações".

Zenaldo também disse que, apesar desse aumento nas amostras positivas, o número de pacientes internados por meio da rede municipal de saúde é baixo, segundo relatório da última terça-feira (20). No Pronto-Socorro da 14 de Março, dos 220 leitos, nenhum está ocupado por paciente de covid-19. No Hospital Geral de Mosqueiro, um caso. No Hospital Dom Vicente Zico, que é a unidade municipal referência para o tratamento da doença, são 60 leitos e 22 casos. E no Hospital Pronto-Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira, um caso.



Ainda segundo o relatório apresentado pelo prefeito, a situação também é estável nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Não tinha nenhum paciente com covid-19 nas unidades da Terra Firme e de Icoaraci. E um paciente na unidade da Sacramenta, um na unidade da Marambaia e dois casos suspeitos na UPA do Jurunas.



"Hoje, na estrutura hospitalar da prefeitura, estamos absolutamente tranquilos com esses dados de internação de urgência e emergência. Mas apresentei esse relatório com relação ao poder público apenas, mas aumentou nos hospitais particulares, planos de saúde", explicou Zenaldo. "Como aumentou o percentual de positivos pelas nossas amostras, temos que alertar que as pessoas não deixem de usar máscara e álcool em gel e cumpram o distanciamento social".

Zenaldo também adiantou que, a partir desta quarta-feira, o Laboratório Central (Lacen) vai organizar o painel de vírus respiratórios. "Estão ocorrendo outras viroses em Belém, como rinovírus, influenza A, influenza B. E, a partir de hoje, o Laboratório Central vai fazer o painel de outros vírus que ocorrem na cidade", comentou. "E vamos monitorar diariamente a covid-19. Se tiver qualquer risco, vamos fechar algumas atividades que gerem maior possibilidade de contágio".