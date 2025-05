Ator de novelas mexicanas é preso por roubo e violência doméstica

O ator Pedro Moreno, conhecido por suas atuações em novelas como "Três Vezes Ana" e "Contigo Sim", foi preso na Flórida, Estados Unidos, sob acusação de roubo e violência doméstica. Segundo informações do Daily Mail, o incidente teria se iniciado após Moreno encontrar indícios de traição no celular de sua esposa, Bárbara Estévez. De acordo com as investigações, o ator teria retido o aparelho de Bárbara e se recusado a devolvê-lo, o que levou a esposa a acionar a polícia utilizando o celular da filha mais velha.

Em decorrência do episódio, Moreno pagou fiança no valor de US$ 1 mil e foi liberado apenas algumas horas após a prisão. Do lado de fora do estabelecimento, ao ser questionado por jornalistas, ele afirmou que a situação seria resolvida em âmbito privado, dizendo:

"O que decidirmos daqui para a frente é um problema nosso. E tudo isso veio a público porque a situação tomou uma proporção que não precisava ter tomado."

Posteriormente, durante uma audiência virtual, Bárbara Estévez expressou arrependimento em relação à denúncia. Em seu depoimento, ela negou que houvesse qualquer episódio de violência doméstica, ressaltando que não esperava que a intervenção policial levasse à prisão de Moreno, uma vez que, segundo suas palavras, "ele nunca foi violento". Ela chegou a questionar a possibilidade de encerrar o caso, afirmando:

"Eu não sabia que, ao ligar para a polícia, eles teriam que fazer uma investigação completa e basicamente levá-lo preso, senão eu nunca teria ligado, porque ele nunca foi violento. Existe alguma forma de encerrar o caso? Ele não é uma pessoa violenta. Nunca tivemos um problema como esse antes."