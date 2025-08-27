Ataque em escola nos EUA mata 2 crianças e deixa 17 feridos

Um atirador abriu fogo contra uma igreja dentro de uma escola católica em Minneapolis, nos Estados Unidos, matando duas crianças e ferindo outras 17 pessoas. O ataque aconteceu nesta quarta-feira (27), durante uma celebração religiosa que reunia estudantes de diferentes séries para marcar a primeira semana de aulas.

O chefe da polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, informou que o incidente ocorreu pouco antes das 8h30 da manhã, no horário local. O atirador, vestido de preto, posicionou-se na parte externa do edifício e disparou através das janelas enquanto os alunos participavam da missa.

"O atirador se aproximou do lado do prédio e começou a disparar um rifle através das janelas da igreja em direção às crianças nos bancos", disse O'Hara durante coletiva de imprensa após o incidente.

As vítimas fatais foram identificadas como crianças de 8 e 10 anos. Entre os 17 feridos no total, 14 são crianças. Os pacientes têm idades entre 6 e 14 anos e estão sendo tratados em um hospital local.

Alguns dos feridos encontram-se em estado crítico, segundo informações do centro médico. Quatro pessoas precisaram passar por procedimentos cirúrgicos.

O ataque aconteceu especificamente na igreja da instituição católica, onde os estudantes estavam reunidos para a celebração. O atirador permaneceu do lado externo enquanto efetuava os disparos.

As autoridades ainda não divulgaram a identidade do atirador nem as possíveis motivações para o ataque.

"Este ato deliberado de violência é apenas um sinal de crueldade que está além da compreensão", afirmou O'Hara ao comentar sobre a gravidade do incidente.