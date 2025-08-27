Ataque em escola nos EUA mata 2 crianças e deixa 17 feridos
Homem armado disparou através das janelas durante missa que reunia estudantes
Um atirador abriu fogo contra uma igreja dentro de uma escola católica em Minneapolis, nos Estados Unidos, matando duas crianças e ferindo outras 17 pessoas. O ataque aconteceu nesta quarta-feira (27), durante uma celebração religiosa que reunia estudantes de diferentes séries para marcar a primeira semana de aulas.
O chefe da polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, informou que o incidente ocorreu pouco antes das 8h30 da manhã, no horário local. O atirador, vestido de preto, posicionou-se na parte externa do edifício e disparou através das janelas enquanto os alunos participavam da missa.
"O atirador se aproximou do lado do prédio e começou a disparar um rifle através das janelas da igreja em direção às crianças nos bancos", disse O'Hara durante coletiva de imprensa após o incidente.
VEJA MAIS
As vítimas fatais foram identificadas como crianças de 8 e 10 anos. Entre os 17 feridos no total, 14 são crianças. Os pacientes têm idades entre 6 e 14 anos e estão sendo tratados em um hospital local.
Alguns dos feridos encontram-se em estado crítico, segundo informações do centro médico. Quatro pessoas precisaram passar por procedimentos cirúrgicos.
O ataque aconteceu especificamente na igreja da instituição católica, onde os estudantes estavam reunidos para a celebração. O atirador permaneceu do lado externo enquanto efetuava os disparos.
As autoridades ainda não divulgaram a identidade do atirador nem as possíveis motivações para o ataque.
"Este ato deliberado de violência é apenas um sinal de crueldade que está além da compreensão", afirmou O'Hara ao comentar sobre a gravidade do incidente.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA