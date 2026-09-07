Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Vem aí? Confira 3 signos que viverão uma paixão inesperada em breve

Nesta transição lunar, o amor chegará a esses signos quando o universo perceber o quão estarão abertos ao romance. Veja quais são!

Victoria Rodrigues
fonte

Uma paixão inesperada deverá surgir para 3 signos do zodíaco. (Foto: Magnific)

Na maioria dos filmes de comédia romântica, acontece algo imprevisível que faz com que duas pessoas se apaixonem de forma completamente inesperada em ambientes estrategicamente pensados pelos roteiristas. Na vida real, essas "coincidências" também devem encontrar algumas pessoas, pois nesta quarta (2) a Lua Gibosa Decrescente entrou em Touro e esse fato astral pode indicar novos romances no ar.

Segundo a astróloga Ruby Miranda, o amor vai encontrar três signos do zodíaco quando eles menos esperarem pelos próximos dias. "Quando imploramos por amor, parecemos desesperados. Mas agora, durante esta transição lunar, o amor vem até nós quando o universo percebe o quão abertos a isso estamos e quando deixamos de lado essa necessidade", revelou a astróloga em entrevista ao site Your Tango. 

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 03/09: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 03 de setembro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image Recomeço? Confira 3 signos que vão 'recuperar o controle da vida' em setembro
Alguns signos vão precisar tomar coragem para deixar algo para trás. Veja quais são!

image Não superam? Veja os signos que mais correm atrás do ex
Descubra quais signos podem ter mais dificuldade para virar a página e acabar procurando o antigo parceiro

Confira 3 signos que viverão uma paixão inesperada em breve:

  • Touro

As pessoas do signo de Touro vão perceber que o amor é algo decisivo. "Este signo tem vindo a construir muros para manter o amor afastado. No entanto, também está a afastar-se daquilo que é positivo. Touro descerá um pouco dessa barreira e vai perceber que até pode ser mesmo a decisão mais acertada. Agora demonstram afeto genuíno por ele e os nativos de Touro acham isso curioso e atraente", disse Ruby Miranda.

  • Leão

Os nativos de Leão já aprenderam lições suficientes para viver um amor nesse período. "Só porque Leão já errou no amor anteriormente não significa que não tenha aprendido lições essenciais. Leão não está destinado a cometer os mesmos erros. Em breve, alguém poderá mostrar-lhe que é confiável e suficientemente interessante. Parece que o amor ainda pode ter um papel importante na vida deste signo", explicou a astróloga.

  • Escorpião

Já os escorpianos vão dar um tempo de suas defesas para se jogar de vez no amor. "Escorpião tentou proteger o próprio coração, mas depois de uns tempos, começou a questionar-se se estaria a levar isso longe. Afinal, qual é que é o sentido de se afastar das pessoas? Agora, ele está pronto para algo novo e o universo começa a prestar atenção. Não há nada a temer desta vez", finalizou a astróloga Ruby Miranda.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

paixão

breve

zodíaco

astrologia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda