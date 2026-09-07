Vem aí? Confira 3 signos que viverão uma paixão inesperada em breve

Na maioria dos filmes de comédia romântica, acontece algo imprevisível que faz com que duas pessoas se apaixonem de forma completamente inesperada em ambientes estrategicamente pensados pelos roteiristas. Na vida real, essas "coincidências" também devem encontrar algumas pessoas, pois nesta quarta (2) a Lua Gibosa Decrescente entrou em Touro e esse fato astral pode indicar novos romances no ar.

Segundo a astróloga Ruby Miranda, o amor vai encontrar três signos do zodíaco quando eles menos esperarem pelos próximos dias. "Quando imploramos por amor, parecemos desesperados. Mas agora, durante esta transição lunar, o amor vem até nós quando o universo percebe o quão abertos a isso estamos e quando deixamos de lado essa necessidade", revelou a astróloga em entrevista ao site Your Tango.

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Confira 3 signos que viverão uma paixão inesperada em breve:

Touro

As pessoas do signo de Touro vão perceber que o amor é algo decisivo. "Este signo tem vindo a construir muros para manter o amor afastado. No entanto, também está a afastar-se daquilo que é positivo. Touro descerá um pouco dessa barreira e vai perceber que até pode ser mesmo a decisão mais acertada. Agora demonstram afeto genuíno por ele e os nativos de Touro acham isso curioso e atraente", disse Ruby Miranda.

Leão

Os nativos de Leão já aprenderam lições suficientes para viver um amor nesse período. "Só porque Leão já errou no amor anteriormente não significa que não tenha aprendido lições essenciais. Leão não está destinado a cometer os mesmos erros. Em breve, alguém poderá mostrar-lhe que é confiável e suficientemente interessante. Parece que o amor ainda pode ter um papel importante na vida deste signo", explicou a astróloga.

Escorpião

Já os escorpianos vão dar um tempo de suas defesas para se jogar de vez no amor. "Escorpião tentou proteger o próprio coração, mas depois de uns tempos, começou a questionar-se se estaria a levar isso longe. Afinal, qual é que é o sentido de se afastar das pessoas? Agora, ele está pronto para algo novo e o universo começa a prestar atenção. Não há nada a temer desta vez", finalizou a astróloga Ruby Miranda.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)