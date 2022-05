Tarot online grátis: veja previsão online para esta terça-feira (31/05)

O tarot do dia desta terça-feira (31/05) é iluminado pela carta 10 de Ouros. O arcano tem como energia geral sucesso e felicidade em todas as áreas, em especial na carreira e família. Momento de fechamento de ciclo com resultados positivos de projetos em que se estava trabalhando.

O que o tarot de hoje, terça-feira (31/05), prevê para o amor?

A carta marca a estabilidade e realização de compromisso mais sólido entre casais, seja com planos de obter uma casa ou realização de casamento. Para os solteiros, há chances de encontrar amores que compartilhem dos mesmos valores e planos de relação duradoura. Amizades e relações familiares estarão mais fortes.

A carta 10 de Ouros (Alynne Cid/O Liberal)

O que o tarot de hoje, terça-feira (31/05), prevê para a carreira?

O arcano indica ganhos, crescimento e estabilidade financeira. Projetos são completados com sucesso e reconhecimento. Empreendimentos podem se expandir. Para quem busca um emprego, pode surgir uma grande oportunidade de emprego estável.

O que o tarot de hoje, terça-feira (31/05), prevê para a saúde?

A carta indica bem-estar e estabilidade de longo prazo. Espiritualmente, o arcano revela paz, gratidão, felicidade e comunhão da abundância. Pergunte-se: como posso desfrutar da abundância na minha vida?

A carta 10 de Ouros reforça as energias dos signos da terra: Touro, Virgem e Capricórnio. O chakra laríngeo (sistema endócrino, comunicação), e a cor azul, assim como a hortelã reforçam a energia do dia.