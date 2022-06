Tarot online grátis: veja previsão online para esta terça-feira (21/06)

O tarot do dia desta terça-feira (21/06) é iluminado pela carta 10 de Espadas. O arcano revela que ciclos ruins estão se encerrando. A lição do dia é aprender a lidar com derrotas e tomá-las como lição para ter maiores chances de acertos em novas oportunidades que surgirem em todas as áreas da vida.

O que o tarot de hoje, terça-feira (21/06), prevê para o amor?

A carta aponta para traições e términos. Pode haver sentimento de drama ou de se estar em uma relação abusiva, a conversa com especialista pode ajudar a compreender e solucionar conflitos, ou mesmo buscar proteção. Já alguns casais podem precisar apenas de mais comunicação e paciência para conciliar diferenças. Para os solteiros, é importante curar dores passadas para prevenir novos ciclos de sofrimento em futuras relações.

A carta 10 de Espadas (Alynne Cid/Especial O Liberal)

O que o tarot de hoje, terça-feira (21/06), prevê para a carreira?

O arcano alerta para conflitos com colegas e riscos ou vontade de se demitir. Hora de avaliar possíveis ajustes ou mesmo de realizar mudanças radicais no trabalho. Para quem busca emprego, há desânimo para entrevistas e ou trabalhos freelance, portanto, é recomendável esperar e se fortalecer emocionalmente. Alerta para perdas financeiras.

O que o tarot de hoje, terça-feira (21/06), prevê para a saúde?

O arcano revela que a ansiedade e o medo contribuem para as derrotas do momento. Há o risco de colapso nervoso e exaustão. Momento de desacelerar e cuidar mais da saúde mental. Espiritualmente, a energia é de rompimento com velhas crenças e renascimento. Pergunte-se: como lidar com as derrotas e recomeçar com mais confiança e preparo?

A carta 10 de Espadas reforça as energias dos signos do ar: Gêmeos, Libra e Aquário. O foco no chakra plexo solar (sistema digestivo, autoestima, poder pessoal) e cardíaco (sistema respiratório, amor, perdão), e o uso das cores amarela e verde, assim como a lavanda e o alecrim (essência, incenso ou chá), afastam a tristeza e o estresse e renovam as energias.