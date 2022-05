Tarot online grátis: veja previsão online para esta terça-feira (10/05)

O tarot do dia desta terça-feira (10/05) é iluminado pela carta Valete de Espadas. O arcano pede racionalidade e estratégia diante dos desafios. Há boa energia para realizar projetos com ajuda amiga, cuidado apenas com fofocas e falta de planejamento. O dia favorece a comunicação e a criatividade. Momento de encontrar soluções racionais para eventuais adversidades.

O que o tarot de hoje, terça-feira (10/05), prevê para o amor?

A carta pede melhoria na comunicação e empatia sobre as necessidades do parceiro amoroso. Para os solteiros, o arcano pede que se aproveite as oportunidades de convites de amigos para se socializar mais.

A carta Valete de Espadas (Alynne Cid/O Liberal)

O que o tarot de hoje, terça-feira (10/05), prevê para a carreira?

O arcano indica ideias inovadoras surgindo no trabalho para lhe dar destaque. Eventuais conflitos serão solucionados com racionalidade. Planos estratégicos de longo prazo estão favoráveis. A carta abre espaço para nova área de atuação ou estudo e novas oportunidades de emprego.

O que o tarot de hoje, terça-feira (10/05), prevê para a saúde?

O arcano aponta para a clareza mental e liberação de mágoas e ansiedade. Espiritualmente, a energia é de resgatar a fé e equilibrar com as demais necessidades materiais do dia-a-dia. Pergunte-se: como posso comunicar as melhores ideias para prosperar?

A carta Valete de Espadas reforça a energia de perseverança dos signos do ar: Gêmeos, Libra e Aquário. O foco no chakra laríngeo (sistema endócrino, voz, comunicação e expressão), e o uso da cor azul, assim como a hortelã, reforçam a boa comunicação.