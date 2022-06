Tarot online grátis: veja previsão online para esta terça-feira (07/06)

O tarot do dia desta terça-feira (07/06) é iluminado pela carta A Morte. O arcano marca o momento de renascimento, mudanças e desapegos. O conselho é que se busque purificar energias e sentimentos, deixar o passado para trás e abrir-se para o novo. Momentos ruins desaparecem e boas mudanças surgem. Momento pede coragem, autoconfiança e maturidade.

O que o tarot de terça-feira (07/06) prevê para o amor?

A carta sugere a necessidade de se mudar uma relação ou mesmo terminá-la para que os conflitos se encerrem e o melhor venha. Vale também para amizades. Para os solteiros, o arcano orienta a evitar que mágoas passadas interfiram nas futuras relações. Fase de mudança para melhor.

A carta A Morte (Alynne Cid/O Liberal)

O que o tarot de terça-feira (03/06) prevê para a carreira?

O arcano indica nova etapa no emprego ou mesmo a mudança de empresa ou negócio. O que era problemático será resolvido. Para quem busca um emprego, uma nova oportunidade pode surgir. Nas finanças, talvez alguns sacrifícios precisem ser feitos.

O que o tarot de terça-feira (07/06) prevê para a saúde?

O arcano aponta mudanças necessárias na rotina e cuidados para melhorar a qualidade de vida e a saúde mental. Espiritualmente, a energia é de superação de dores, transformação e elevação. Pergunte-se: como posso mudar para melhor?

A carta A Morte reforça a energia de transformação do signo do elemento água Escorpião, afetando também os signos Câncer e Peixes. O foco no chakra cardíaco (sistema circulatório, perdão e amor), e o uso da cor verde, assim como a canela (essência, incenso ou chá), purificam as energias.