Tarot online grátis: veja previsão online para esta sexta-feira (13/05)

O tarot do dia desta sexta-feira (13/05), é iluminado pela carta 5 de Espadas. O arcano tem a energia geral de alerta para o pessimismo e conflitos que podem atrair baixa autoconfiança e pessoas com más intenções. Momento de fortalecer o autocuidado e a autoestima para passar pela fase ruim de derrotas e abrir para novas oportunidades de vitórias.

O que o tarot de sexta-feira (13/05) prevê para o amor?

A carta revela, para os casais, que é importante que se faça uma conversa franca para solucionar conflitos, brigas e estresses que podem aflorar no dia. Para os solteiros, o momento não é o ideal, pois há fragilidade emocional, abrindo espaço para a negatividade e abusos.

A carta 5 de Espadas (Reprodução/Instagram)

O que o tarot de sexta-feira (13/05) prevê para a carreira?

O arcano aponta para clima de conflitos, estresse e clima negativo entre chefes e colegas de trabalho, sendo necessário reforçar a comunicação diplomática e a dedicação em achar soluções. Para quem busca emprego, pode haver sentimentos de medo, pessimismo e descrença no sucesso.

O que o tarot de sexta-feira (13/05) prevê para a saúde?

Na saúde e espiritualmente, o arcano indica estresse e cansaço físico e mental. Busque autocuidado, e se preciso, ajuda profissional e acolhimento de amigos e familiares para superar a fase ruim. Pergunte-se: como posso aprender com as derrotas e me fortalecer para novas batalhas?

A carta 5 de Espadas reforça a energia dos signos de ar: Gêmeos, Libra e Aquário. O foco no chakra frontal (visão, sistema nervoso, imaginação, concentração e intuição), e o uso da cor índigo, assim como da essência de lavanda, melhoram as emoções e insônia.