Tarot online grátis: veja previsão online para esta segunda-feira (23/05)

O tarot do dia desta segunda-feira (23/05), é iluminado pela carta A Temperança. O arcano marca o equilíbrio, a paciência e a busca de harmonia nos planos pessoais. Momento de analisar e planejar com calma e sabedoria o que se deseja nos próximos dias, evitando posicionamentos e atitudes extremas.

O que o tarot de hoje, segunda-feira (23/05), prevê para o amor?

A carta favorece a harmonia e a conciliação de diferenças do casal, relação estável, madura e de grande cumplicidade. Para os solteiros, há a valorização da busca de equilíbrio em outras áreas da vida para a abertura de caminhos e encontros harmônicos.

(Alynne Cid / O Liberal)

O que o tarot de hoje, segunda-feira (23/05), prevê para a carreira?

O arcano aponta estabilidade e paciência para projetos de longo prazo, evitando extremos, além de valorizar a diversidade de habilidades em equipe para produzir bons e inovadores resultados. Para quem busca emprego, o momento pede valorização dos estudos para ampliar habilidades e conhecimentos.

O que o tarot de hoje, segunda-feira (23/05), prevê para a saúde?

O arcano favorece o equilíbrio e o bem-estar, evitando extremismos no cuidado físico e mental. Espiritualmente, a carta pede paciência e observação de todas as perspectivas do seu caminho espiritual. Pergunte-se: como encontrar a medida ideal de minhas ações e relações?

A carta A Temperança reforça o signo do elemento fogo: Sagitário. O chakra frontal (visão, sistema nervoso, imaginação, concentração e intuição) e a cor índigo e a essência de lavanda reforçam a clareza e o discernimento necessários pro momento.