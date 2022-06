Tarot online grátis: veja previsão online para esta quinta-feira (23/06)

O tarot do dia desta quinta-feira (23/06) é iluminado pela carta 3 de Copas. O arcano tem como energia geral a celebração da chegada da prosperidade e alegria. O momento é de comemorar com pessoas queridas o seu bem-estar e conquistas. Grande satisfação emocional e bem-estar. Relações de amizade e paixão estarão fortalecidas.

O que o tarot de hoje, quinta-feira (23/06), prevê para o amor?

O arcano marca a celebração e encontros em todas as relações amorosas, familiares e de amizade. Muita alegria, doação e paz. Uma gravidez, um pedido de namoro ou casamento pode ser comemorado.

A carta 3 de Copas (Alynne Cid/O Liberal)

O que o tarot de hoje, quinta-feira (23/06), prevê para a carreira?

O clima é de harmonia, união e alegria com os colegas. Conquistas de projetos podem ser celebradas. Bom momento para reuniões informais, incluindo entre amigos que buscam emprego para a realização de troca de indicações. Nas finanças há o bem-estar de ter um saldo positivo na conta.

O que o tarot de hoje, quinta-feira (23/06), prevê para a saúde?

A carta indica que tudo está indo bem e há abertura para realização de atividades físicas em conjunto. Espiritualmente, o arcano celebra a união entre as pessoas para as trocas de apoio e vitórias. Pergunte-se: como posso celebrar a vida que tenho e com quem?

A carta 3 de Copas reforça a energia dos signos da Água: Câncer, Escorpião e Peixes. Os chakras Plexo Solar (sistema digestivo, autoestima, poder pessoal) e Sexual (sistema reprodutor, rins e bexiga, emoções), e as cores amarelo e laranja, bem como o alecrim e a canela reforçam a energia de abundância e alegria.