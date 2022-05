Tarot online grátis: veja previsão online para esta quinta-feira (19/05)

O tarot do dia desta quinta-feira (19/05), é iluminado pela carta Valete de Ouros. O arcano traz energia de dedicação e novos planos de prosperidade. Existe a busca por um novo começo, com planejamento e a certeza de que o sucesso virá. Momento propício para colocar em prática novos planos. Há chances de uma pessoa com essa energia colaborar com esse sucesso em sua vida.

O que o tarot de hoje, quinta-feira (19/05), prevê para o amor?

O arcano pode indicar o início positivo de um novo ciclo e o fim dos conflitos amorosos. Para os solteiros, pode surgir uma pessoa que vai perceber o seu valor e tentar construir uma relação com você.

Valete de Ouros (Alynne Cid / O Liberal)

O que o tarot de hoje, quinta-feira (19/05), prevê para a carreira?

Podem surgir recompensas por um trabalho dedicado nas últimas semanas, mudanças e experimentações em outras áreas. Esteja aberto e analítico em suas escolhas.

O que o tarot de hoje, quinta-feira (19/05), prevê para a saúde?

A carta indica força e juventude. Espiritualmente, predomina a busca pela paz e felicidade. Pergunte-se: como posso aplicar minha dedicação para prosperar?

A carta Valete de Ouros reforça a energia dos signos da Terra: Touro, Virgem e Capricórnio. O foco no chakra Plexo Solar (sistema digestório, autoestima, autoconfiança), e o uso da cor amarela, assim como o alecrim (essência, incenso ou chá), reforçam a disposição para o dia.