Tarot online grátis: veja previsão online para esta quinta-feira (16/06)

O tarot do dia desta quinta-feira (16/06) é iluminado pela carta 4 de Espadas. O arcano tem como energia geral a necessidade de pausa para descansar e recuperar as energias. Momento de liberar sobrecargas de medo, ansiedade e estresse para prevenir colapso mental e bloqueio dos planos futuros. Para alcançar o sucesso, é preciso desacelerar e recarregar as energias, além de fazer um balanço do que já foi feito e conquistado para se motivar.

O que o tarot de hoje, quinta-feira (16/06), prevê para o amor?

O arcano pede uma pausa do excesso de cobranças e responsabilidades para renovar a conexão do casal com tranquilidade e paz, refletindo sobre metas pessoais e de união. Os solteiros podem buscar reclusão, meditar para se autoconhecer e repensar sobre o que desejam numa futura relação, liberando medos e ansiedades.

A carta 4 de Espadas (Alynne Cid/O Liberal)

O que o tarot de hoje, quinta-feira (16/06), prevê para a carreira?

A carta pede redução de pressões e cobranças de metas, pede equilíbrio nos planos que acabam tomando conta da mente também no horário de descanso. Focar demais em um conflito para resolver acaba bloqueando as possibilidades criativas de se olhar ao redor. Para quem busca emprego, o momento pede pausa para descanso e reavaliação de ações para retomar as entrevistas e concursos.

O que o tarot de hoje, quinta-feira (16/06), prevê para a saúde?

O arcano pede um período de reclusão de descanso para evitar desgastes de estresse e ansiedade. Arrume alguns minutos do dia para desconectar das pressões do dia-a-dia para relaxar corpo e mente. Espiritualmente, a energia é de desaceleração, de meditar sobre o caminho que está seguindo e libertar-se de bloqueios, reforçando a fé. Pergunte-se: como posso recuperar minhas forças para alcançar meus objetivos?

A carta 4 de Espadas traz a energia de terra dos signos do ar: Gêmeos, Libra e Aquário. O foco no chakra frontal (visão, percepção, intuição), e o uso da cor índigo, assim como a lavanda (essência, incenso ou chá), reforçam o equilíbrio mental e o relaxamento para o dia.