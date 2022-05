Tarot online grátis: veja previsão online para esta quinta-feira (12/05)

O tarot do dia desta quinta-feira (12/05) é iluminado pela carta 10 de Copas. O arcano traz a energia geral da satisfação emocional com o amor e harmonia, seja na relação amorosa ou uma conquista profissional. O momento pede que deixe aflorar o afeto e a gratidão nas relações, com destaque para a família. Mesmo se estiver em dificuldades, permita-se motivar a seguir em frente, tire um tempo para celebrar as pequenas vitórias em sua história de vida.

O que o tarot de hoje, quinta-feira (12/05), prevê para o amor?

O arcano celebra a harmonia do casal com declarações de amor ou propostas para uma etapa mais profunda na relação. O reencontro com alguém do passado também pode acontecer. Os solteiros podem reforçar seu amor-próprio celebrando suas conquistas. Para quem busca um romance, este é um sinal de que logo chegará.

A carta 10 de Copas (Alynne Cid)

O que o tarot de hoje, quinta-feira (12/05), prevê para a carreira?

A carta traz sucesso e satisfação com os projetos, com reconhecimento e lucro. Para quem busca emprego, há grandes chances de se conquistar a oportunidade que tanto buscava, talvez por indicação de amigo ou familiar. Nas finanças, a energia é de estabilidade, sem excessos, com uma vida confortável.

O que o tarot de hoje, quinta-feira (12/05), prevê para a saúde?

A carta indica que os esforços para ter uma melhor qualidade de vida estão dando certo. Mas para quem não se esforçou, o momento de melhorar hábitos alimentares e de cuidados com o corpo e mente é agora. Espiritualmente, o arcano está inspirando a todos com a sua energia de gratidão e paz no coração. Pergunte-se: como posso deixar meu dia mais amoroso e harmônico?

A carta 10 de Copas reforça a energia dos signos de água: Câncer, Escorpião e Peixes. O foco no chakra cardíaco (sistema respiratório, amor, perdão), e o uso da cor rosa, assim como a canela (essência, incenso ou chá), reforçam o transbordar de emoções para o dia.