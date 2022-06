Tarot online grátis: veja a previsão do mês de junho para o seu signo

O tarot do mês de junho, mostra as previsões dos arcanos para todos os signos. A energia geral do mês tem a carta O Pendurado. O arcano tem a energia geral da busca de novas perspectivas para eliminar bloqueio e estagnação. O momento pede paciência e análise de outras alternativas ao tomar decisões para eliminar insatisfações na vida. Pergunte-se: de que outra forma eu posso ver o mundo para seguir com mais paz e prosperidade?

Confira as previsões para cada signo:

Áries (21/03 - 20/04)

A carta A Imperatriz favorece a comunicação e criatividade e a atração. A autoconfiança estará mais aflorada, trazendo boas oportunidades de crescimento nas relações e no trabalho. Bom momento para colocar em prática planos de longo prazo que trarão prosperidade.



Touro (21/04 - 20/05)

A carta A Torre alerta para imprevistos. Fortaleça o autocuidado e pare de adiar ajustes e mudanças em situações desarmônicas, assim crises e perdas poderão ser evitadas. Recomece projetos de saúde e carreira, se precisar.



Gêmeos (21/05 - 20/06)

A carta O Imperador traz energia de objetividade, liderança e confiança no poder pessoal. Pode ganhar destaque e responsabilidades no trabalho. O foco estará mais forte no trabalho e nos estudos na parte mais prática. A comunicação estará mais assertiva.



Câncer (21/06 - 22/07)

A carta O Julgamento revela a vontade de renovar projetos, desapegar de mágoas e obter reconhecimento na carreira. Acertos nas relações também podem ser necessários para reencontrar a leveza na vida.





Leão (23/07 - 22/08)

A carta O Mundo traz a plenitude, reconhecimento e satisfação, podendo vir uma etapa mais séria nos relacionamentos e uma promoção no emprego ou uma nova oportunidade de trabalho. Aprenda com o que deu certo e mantenha o ritmo.



Virgem (23/08 - 22/09)

A carta O Pendurado traz a necessidade de abrir perspectivas para sair da sensação de bloqueio emocional. Ajustes ou mudanças podem ajudar a recuperar a harmonia na carreira ou nas relações. Não tenha medo de errar, cuidado com o excesso de perfeccionismo para não estagnar projetos.



Libra (23/09 - 22/10)

A carta O Mago mostra que há vontade de realizar várias atividades com foco no trabalho, sendo necessário saber realizar escolhas, se organizar e separar prioridades para conseguir finalizar todas as tarefas desejadas. Atratividade e comunicação estarão fortalecidos.



Escorpião (23/10 - 21/11)

A carta A Justiça pede reflexão sobre tomada de decisões de forma justa, além da busca de equilíbrio e reconhecimento na carreira. Reforce a comunicação estratégica em todas as relações. Resultados de projetos passados serão colhidos.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A carta O Sol traz alegria, otimismo e juventude. Momento pede relaxamento de tensões, mas sem esquecer das responsabilidades. Busque atividades criativas e motivacionais para fortalecer o espírito. Leveza e despreocupação dominarão o mês.



Capricórnio (22/12 - 20/01)

A carta O Louco traz disposição para buscar independência e novos contatos e projetos, cuidado com atitudes repentinas e sem planejamento, é necessário avaliar bem as ações para que tragam os melhores resultados.



Aquário (21/01 - 19/02)

A carta O Eremita traz energia mais voltada para atividades individuais criativas e de autoconhecimento. Haverá vontade de se isolar e se cuidar mais sozinho ou fazer um programa em casa a dois. Estudos estarão favorecidos, além dos empreendimentos individuais.



Peixes (20/02 - 20/03)

A carta O Diabo traz sensualidade e reflexões sobre as próprias sombras emocionais e sobre o medo de tomar certas atitudes para encontrar o equilíbrio nas relações e projetos, prevenindo cair em manipulações ou perder oportunidades. Energia de ousadia e autoconfiança para prosperar.