Tarot online grátis: dia de hoje 09/03 alerta para a sobrecarga de responsabilidades

O tarot do dia desta quarta-feira (09), é iluminado pela carta 10 de Paus. O arcano alerta para a sobrecarga de responsabilidades. A reflexão é para o excesso de demandas pessoais e de outras pessoas que podem trazer o esgotamento, sendo necessário organizar e escolher prioridades.

O que o tarot de quarta-feira (09/03) prevê para a carreira?

O arcano pede análise de prioridades para o excesso de demandas que podem surgir. A procura de parceiros para dividir as tarefas pode evitar estresses. Para quem busca emprego, é bom ter cuidado com o ar de superioridade em entrevistas. Busque ajuda e negociações para dívidas financeiras.

A carta 10 de paus (Alynne Cid)

O que o tarot de quarta-feira (09/03) prevê para o amor?

A carta aponta que casais podem precisar de mais comunicação e planejamento para conciliar necessidades materiais e emocionais. Para os solteiros, o excesso de responsabilidades pode dificultar o tempo para a vida social e o início de novas relações.

O que o tarot de quarta-feira (09/03) prevê para a saúde?

O arcano pede cuidado com o desgaste físico e emocional. Espiritualmente, a carta pede equilíbrio entre vida material e espiritual. Pergunte-se: o que é mais importante priorizar em minha vida agora?

A carta 10 de Paus reforça os signos do fogo: Áries, Leão e Sagitário. O foco no chakra básico (circulação, estrutura óssea e sistema excretor, coragem e segurança), e o uso da cor vermelha, assim como a hortelã (essência, incenso ou chá), reforçam a motivação do dia.