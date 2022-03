Tarot hoje: veja previsão online para esta quarta-feira (16/03); alerta para acidentes e crises

O tarot do dia desta quarta-feira (16), é iluminado pela carta A Torre, que traz energia de alerta para imprevistos, acidentes e crises. A carta mostra que segurança e estabilidade não existem, mudanças repentinas podem ocorrer. É necessário aceitar mudanças e realizar os ajustes necessários para alcançar a harmonia em todas as áreas da vida. Tenha coragem de desapegar de padrões de atitudes que não trazem mais segurança e prosperidade, é preciso recomeçar com novas ações.

O que o tarot de hoje, quarta-feira (16/03), prevê para a carreira?

Há a possibilidade de mudanças para solucionar conflitos, podendo ocorrer demissões, sendo necessário reforçar o equilíbrio emocional para lidar com tensões que surgirem. As finanças podem sofrer baixas para situações emergenciais.

A carta A Torre (Alynne Cid/O Liberal)

O que o tarot de hoje, quarta-feira (16/03), prevê para o amor?

Os casais precisarão realizar ajustes e limpezas de mágoas para fortalecer a união ou encontrarão na separação a melhor decisão para reencontrar a paz e renovar as crenças sobre o amor. Para os solteiros, o arcano alerta para a necessidade de mudar crenças e superar dores do passado para encontrar novas oportunidades de amar.

O que o tarot de hoje, quarta-feira (16/03), prevê para a saúde?

A carta indica estresse e risco de acidentes ou doenças repentinas, sendo necessário ter mais dedicação para cuidar do bem-estar. Espiritualmente, o arcano traz forte resiliência e abertura para a evolução espiritual e amadurecimento. Pergunte-se: como fortalecer ou reconstruir minha prosperidade?

A carta A Torre do signo de fogo: Áries. O chakra Plexo Solar (sistema digestório, autoestima, autoconfiança), e o uso da cor amarela, assim como o louro (essência, incenso ou chá), trazem autoconfiança e coragem para o dia.