Tarot do final de semana traz alegria e encantos

O tarot do fim de semana, sábado (08/01) e domingo (09/01), é iluminado pela carta Ás de Copas. O arcano traz confiança no amor e na prosperidade. É a carta da abundância, favorável para inícios de relações de amor e amizade e de projetos profissionais. Cuidado apenas para não se deslumbrar demais com as possibilidades e cair em ilusões. Momento de espalhar alegria e encantos. Notícias boas para preencher o coração podem chegar.

Carreira: o arcano abre espaço para a criatividade e o reconhecimento de potenciais, os eventuais bloqueios serão dissolvidos. Harmonia nas relações com chefes e colegas. Para quem busca emprego, boas oportunidades podem surgir em contato com amigos, fique atento.

Amor: a carta indica fortalecimento nas relações, com muito acolhimento emocional. Para os solteiros, a vontade é de sair e conhecer novas pessoas, assim, um novo romance pode surgir, pois o seu magnetismo e a sensualidade estarão aflorados. Momento também harmônico e alegre para reunir a família ou os amigos.

Saúde: o arcano mostra tranquilidade, bem-estar e fertilidade. Espiritualmente, a energia é de grande conexão e abertura para dar e receber amor e prosperidade. Pergunte-se: como posso viver com mais abundância e amor?

A carta Ás de Copas reforça as emoções profundas e intensas dos signos da água: Câncer, Escorpião e Peixes. O foco no chakra cardíaco (sistema respiratório, amor, perdão), e o uso da cor rosa, assim como a canela (essência, incenso ou chá), reforçam o transbordar de emoções para o dia.