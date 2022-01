Tarot do dia 26/01 traz sucesso e estabilidade financeira

O tarot do dia desta quarta-feira (26), é iluminado pela carta 9 de Ouros. O arcano tem como energia geral o sucesso e a estabilidade. Momento de colher frutos de um trabalho duro, com estabilidade, resultados de longo prazo, em especial nas finanças. Sinal de que se está no caminho certo da prosperidade, continue seguindo com dedicação, pois boas notícias estão chegando.

O que tarot de hoje, quarta-feira (26/01), prevê para o trabalho?

A carta traz bom status de reconhecimento, metas estão sendo batidas, a estabilidade e independência se aproxima. Para quem busca emprego, não deixe oportunidades passarem, seus talentos serão reconhecidos.

O que tarot de hoje, quarta-feira (26/01), prevê para o amor?

O arcano favorece o fortalecimento da estabilidade, parceria e maturidade do casal. Os solteiros estão aproveitando a liberdade e independência, aceitando formar laços com quem estiver no mesmo caminho de segurança e maturidade.

Carta 9 de Ouros (Alynne Cid/O Liberal)

O que tarot de hoje, quarta-feira (26/01), prevê para a saúde?

O arcano aponta para o equilíbrio da saúde por meio de bons hábitos e disciplina. Espiritualmente, a energia é de sabedoria, confiança e gratidão. Pergunte-se: como posso celebrar e prolongar minha prosperidade ?

O que tarot de hoje, quarta-feira (26/01), prevê para o 9 de Ouros?

A carta 9 de Ouros traz a energia de terra dos signos de Touro, Virgem e Capricórnio. O chakra coronário (cérebro, hipófise, espiritualidade, inspiração) e o laríngeo (sistema endócrino, comunicação), e as cores violeta e azul, assim como a lavanda e hortelã trabalham as emoções e motivações do dia.