Tarot de hoje, terça-feira (22/02) abre um portal de reflexão sobre as relações e a espiritualidade

O tarot do dia desta segunda-feira (22/02), é iluminado pela carta A Sacerdotisa. O arcano abre um portal de reflexão sobre as relações e a espiritualidade. Momento de forte intuição e criatividade para encontrar um propósito de alma. As relações com entes queridos estarão mais harmônicas.

A data, 22/02/2022, marca uma coincidência rara, o número é um palíndromo, ou seja, que se pode ler de trás para frente. Para os místicos, a data marca um portal energético de fortalecimento da espiritualidade e de conciliação das relações com o mundo em busca de mais harmonia e equilíbrio. O dia pede meditação de limpeza de energias negativas e a abertura de planos mais evoluídos.

O que o tarot de hoje, terça-feira (22/02), prevê para a carreira?

O arcano destaca as figuras e energias femininas, além da busca de ampliar estudos e criatividade em projetos, tendo o cuidado de selecionar a quem revelar seus planos. Para quem busca emprego, algumas oportunidades podem surgir de forma inesperada.

Carta A Sacerdotisa (Alynne Cid)

O que o tarot de hoje, terça-feira (22/02) prevê para o amor?

A carta indica a necessidade de reflexão e autoconhecimento para avaliar as relações amorosas que se busca desenvolver, além de focar no equilíbrio emocional.

O que o tarot de hoje, terça-feira (22/02), prevê para a saúde?

O arcano indica grande intensidade emocional e o encontro de respostas para fortalecer o equilíbrio emocional. Espiritualmente, a energia é de forte intuição. Faça meditações sobre o que se deseja para melhorar a relação com o mundo e encontrar seu propósito de alma. Pergunte-se: como desenvolver minhas relações com o mundo de forma elevada?

A carta A Sacerdotisa reforça a energia do signo de Peixes, do elemento água. O foco no chakra Frontal (visão, sistema nervoso, imaginação, concentração e intuição) e sexual (sistema reprodutor, rins e bexiga, emoções), e o uso da cor índigo e laranja, assim como o lavanda e jasmim, reforçam a energia para o dia.