Tarot de hoje, quinta-feira (10), traz a nostalgia da infância

O tarot desta quinta-feira (10), é iluminado pela carta 6 de Copas. O arcano tem a energia geral da alegria juvenil e nostalgia da infância. Momento de relembrar fatos bons do passado para inspirar disposição, alegria e leveza no presente. Sonhos e contatos antigos podem ser renovados.

O que o tarot de hoje, quinta-feira (10/02), prevê para a carreira?

O arcano indica espírito jovem e criativo para projetos novos ou antigos, só tenha cuidado com a dispersão. Nas finanças, há possibilidades de ganhos.

O que o tarot de hoje, quinta-feira (10/02), prevê para o amor?

Pode haver saudades do início da relação, saiba aproveitar cada fase do ciclo e fortalecer buscando novas atividades a dois. Para os solteiros, há leveza para curtir novos contatos ou reencontrar paixões antigas.

A carta 6 de Copas (Alynne Cid)

O que o tarot de hoje, quinta-feira (10/02), prevê para a saúde?

A carta indica a oportunidade de avaliar quais cuidados fizeram bem no passado e retomar, além de liberar mágoas. Espiritualmente, o arcano sugere relembrar tradições espirituais da juventude. Pergunte-se: quais conquistas do passado posso agradecer?

A carta 6 de Copas reforça as emoções profundas e intensas dos signos da água: Câncer, Escorpião e Peixes. O foco no chakra cardíaco (sistema respiratório, amor, perdão), e o uso da cor verde, assim como o gerânio, reforçam as emoções leves do dia.