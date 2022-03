Tarot de hoje, quinta-feira (03/03), abre o portal do sucesso e fechamento positivo

O tarot do dia desta quinta-feira (03), é iluminado pela carta O Mundo. O arcano reforça a energia do portal do sucesso e fechamento positivo de ciclo. Momento de celebrar conquistas e encontrar o caminho ideal para realizar novos sonhos. A carta mais positiva do tarot sinaliza que boas notícias podem surgir em qualquer área da vida para aqueles que se dedicaram em seu crescimento pessoal. Viagens também serão favoráveis.

O portal energético deste dia e mês de número 3 reforça a importância de meditar e equilibrar corpo, mente e espírito, assim como cultivar pensamentos e atitudes mais amorosas e humanitárias, assim como a carta O Mundo, que busca a integração do pessoal com o coletivo.

O que o tarot de hoje, quinta-feira (03/03), prevê para a carreira?

A carta favorece o reconhecimento por meio de bônus e promoção no trabalho e ganho de destaque e bons clientes e parceiros para quem empreende. Para quem busca emprego, há chances de sucesso na conquista de uma boa oportunidade, a efetivação após entrevistas e experiências.

A carta O Mundo (Alynne Cid/ O Liberal)

O que o tarot de hoje, quinta-feira (03/03), prevê para as finanças?

O arcano revela equilíbrio financeiro e boa sorte para apostas ou entradas financeiras do trabalho. Siga administrando com sabedoria seus gastos e investimentos.

O que o tarot de hoje, quinta-feira (03/03), prevê para o amor?

O arcano indica sucesso e satisfação na relação, com pedidos de casamentos, notícias de filhos ou renovação do compromisso. Os obstáculos estarão superados. Para os solteiros, há plenitude emocional e abertura de caminhos para encontrar um amor mais compatível, estável e duradouro.

O que o tarot de hoje, quinta-feira (03/03), prevê para a saúde?

A carta indica bem-estar e inspira a busca da plenitude de corpo, mente e espírito. Boas notícias de exames e tratamentos podem vir. Espiritualmente, o arcano mostra equilíbrio, plenitude e expansão da fé. Pergunte-se: como posso expandir o equilíbrio e sucesso em minha vida?

A carta O Mundo reforça a energia do signo da Terra: Capricórnio. O chakra Coronário (cérebro, hipófise, espiritualidade, inspiração), e a cor violeta, bem como a lavanda reforçam a energia do dia.