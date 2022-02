Tarot de hoje, quarta-feira (16/02), sugere rever planos pessoais

O tarot do dia desta quarta-feira (16), é iluminado pela carta 4 de Copas. O arcano tem a energia geral de realizar uma pausa e rever planos pessoais. O momento pede a análise das oportunidades que estão sendo perdidas ao redor, é importante equilibrar a intenção interior e exterior. O dia pode começar lento e desmotivado, expanda sua visão sobre suas emoções, equilibre-se e prepare-se para futuras oportunidades.

O que o tarot de hoje, quarta-feira (16/02), prevê para a carreira?

Pode haver desmotivação, sensação de estagnação e vontade de mudar. Que tal analisar formas de melhorar, buscar novas soluções criativas com os colegas? Para quem busca emprego, é importante estar atento a mensagens, e-mails e ligações com oportunidades que precisam de respostas imediatas.

A carta 4 de copas (Alynne Cid)

O que o tarot de hoje, quarta-feira (16/02), prevê para o amor?

O arcano revela que é importante desapegar de referências negativas de relações passadas que estejam trazendo descrença na satisfação da relação atual ou na busca de uma nova relação. Evite comparações e uma possível sensação de monotonia, desenvolvendo novas formas de se conectar afetivamente.

O que o tarot de hoje, quarta-feira (16/02), prevê para a saúde?

O arcano indica cansaço físico e/ou mental, tristeza. Pratique a meditação e avalie que área da vida está causando mais essa exaustão. Valorize as pequenas vitórias da vida. Caminhada e Ioga também são boas atividades para o dia. Pergunte-se: como posso melhorar ou mudar o que está me estagnado?



A carta 4 de Copas reforça a energia dos signos da água: Câncer, Escorpião e Peixes. O chakra Sexual (sistema reprodutor, rins e bexiga), e a cor laranja, assim como a flor de laranjeira trabalham as emoções e motivações.