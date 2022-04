Tarot amor: veja previsão online para esta terça-feira (26/04), alerta para bloqueio e estagnação

O tarot desta terça-feira (26) é iluminado pela carta O Pendurado. O arcano tem a energia geral da busca de novas perspectivas para eliminar bloqueio e estagnação. O momento pede paciência e análise de outras alternativas ao tomar decisões para eliminar insatisfações na vida.

O que o tarot de terça-feira (26/04) prevê para o amor?

Os casais poderão diminuir o ritmo das atividades e das cobranças, sendo importante melhorar o diálogo sobre planos futuros e a conciliação das diferenças. Para quem busca uma relação, é necessário limpar mágoas e medos antes de se abrir para um novo romance.

Carta O Pendurado (Alynne Cid/O Liberal)

O que o tarot de terça-feira (26/04) prevê para a carreira?

O arcano pede uma pausa para análise de planos de crescimento no trabalho e nos projetos, que podem estar fluindo em ritmo lento ou com bloqueios. Para quem busca emprego, o momento pede uma revisão no currículo e planos de carreira.

O que o tarot de terça-feira (26/04) prevê para a saúde?

O arcano pede uma pausa nas rotinas de cuidados e uma limpeza de bloqueios que estejam ocorrendo e atraindo tristeza. Pergunte-se: de que outra forma eu posso ver o mundo para seguir com mais paz e prosperidade?

A carta O Pendurado reforça a energia do signo da água: Peixes. O chakra básico (circulação, estrutura óssea e sistema excretor, coragem e segurança), e a cor vermelha, assim como o louro trabalham as emoções e motivações.