Tarot amor: veja previsão online para esta terça-feira (19/04), coragem em desafios e escolhas

O tarot do dia desta sexta-feira (19/04) tem a carta 2 de Paus. O arcano tem a energia geral de buscar coragem em desafios e escolhas. Momento de planejar os próximos passos de objetivos pessoais em busca do crescimento, de ganhar coragem para explorar o mundo. Pode se deparar com decisões a tomar, entre ficar na zona de conforto ou buscar o novo para obter crescimento.

2 de Paus (Alynne Cid/O Liberal)



O que o tarot de sexta-feira (19/04) prevê para o amor?

A carta indica vontade de realizar planos para uma etapa mais séria na relação. Momentos de nostalgia sobre ex-namorados e indecisão podem ocorrer, sendo necessário tirar um tempo para entender os próprios sentimentos e planos para o futuro. Para os solteiros, pode haver medo de se envolver emocionalmente em uma nova relação e se sentir preso.



O que o tarot de sexta-feira (19/04) prevê para a carreira?

O arcano aponta a possibilidade de escolhas de trabalho e projetos, podendo indicar uma grande mudança na carreira ou viagens. Há possibilidade de conseguir uma parceria para ajudar. As finanças pedem planejamento para futuros ganhos e investimentos.



O que o tarot de sexta-feira (19/04) prevê para a saúde?

O arcano mostra possibilidade de buscar suporte profissional para melhorar a qualidade de vida, seja com nutricionista ou personal trainer. Espiritualmente, a energia é de conexão e abertura para auxílio de guia espiritual para fortalecer o espírito. Pergunte-se: como posso dar o próximo passo?

A carta 2 de Paus reforça os signos de Fogo: Áries, Leão e Sagitário. O foco no chakra básico (circulação, estrutura óssea e sistema excretor, coragem e segurança), e o uso da cor vermelha, assim como o louro (essência, incenso ou chá), reforçam a motivação e a tomada de decisões para o dia.