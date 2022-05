Tarot amor: previsão online desta terça-feira (03/05) prevê abandono e recomeço

O tarot desta terça-feira (03/05), é iluminado pela carta 8 de Copas. O arcano tem a energia geral de abandono e recomeço de ciclos. O momento pede o desapego e liberação de situações que estavam causando estagnação ou decepções, para que se inicie um novo caminho para o crescimento. Viagens e mudanças no emprego ou nas relações podem acontecer.

O que o tarot de terça-feira (03/05) prevê para o amor?

A carta traz o medo do abandono, sendo necessário superar inseguranças e renovar a conexão do casal. Em outras situações, pode ser necessário criar coragem para terminar a relação. Para os solteiros, é necessário liberar a negatividade e solidão, liberando mágoas passadas de abandono e permitir-se voltar a confiar nas pessoas.

A carta 8 de Copas (Alynne Cid/O Liberal)

O que o tarot de terça-feira (03/05) prevê para a carreira?

O arcano pede por abandono ou mudanças no emprego e nos negócios próprios, para situações de estagnação ou excesso de resultados negativos. Para quem busca emprego, o momento pede uma revisão ou mudança no currículo e planos de carreira.

O que o tarot de terça-feira (03/05) prevê para a saúde?

O arcano pede mais cuidado com a saúde mental quanto ao excesso de tristeza e pessimismo, que pode refletir em problemas de saúde físicas. Espiritualmente, a abertura de novos caminhos, abandono de velhas crenças e aumento do autoconhecimento pode ser um bom caminho. Pergunte-se: como recuperar a confiança e me abrir para novos caminhos de prosperidade?

A carta 8 de Copas reforça a energia dos signos da água: Câncer, Escorpião e Peixes. O foco no chakra cardíaco (sistema respiratório, amor, perdão) e frontal (visão, sistema nervoso, imaginação, concentração e intuição), e o uso da cor rosa e índigo, assim como a canela e a lavanda reforçam a compaixão e intuição para o dia.