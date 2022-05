Tarot amor: veja previsão online para esta sexta-feira (20/05)

O tarot do dia desta sexta-feira (20/05), é iluminado pela carta 8 de Ouros. O arcano tem como energia geral a dedicação que gera reconhecimento e crescimento. Momento de aumento da autoconfiança para alcançar o sucesso com os esforços investidos. Pode ser necessário avaliar se precisa de descanso pelo excesso de trabalho, ou se precisa vencer a procrastinação e se esforçar mais pelos objetivos.

O que o tarot de sexta-feira (20/05) prevê para a carreira?

A carta indica dedicação e reconhecimento pelos esforços no trabalho, com metas cumpridas. Para quem busca emprego, os caminhos também podem se abrir com o empenho na busca.

A carta 8 de Ouros (Alynne Cid/ O Liberal)

O que o tarot de sexta-feira (20/05) prevê para o amor?

O arcano indica que a dedicação e comprometimento em planos conjuntos estão fortalecendo a relação do casal. Os solteiros estão ganhando mais confiança e paciência para encontrar um novo amor.

O que o tarot de sexta-feira (20/05) prevê para a saúde?

A carta indica que os investimentos em hábitos saudáveis terão bons resultados, há nutrição e fortalecimento da saúde física e mental. Espiritualmente, o arcano aponta para o aumento da sabedoria e maturidade. Pergunte-se: como posso me dedicar mais para alcançar o sucesso?

A carta 8 de Ouros reforça a energia dos signos da terra: Touro, Virgem e Capricórnio. O foco no chakra Plexo Solar (sistema digestório, autoestima, autoconfiança), e o uso da cor amarela, assim como o alecrim (essência, incenso ou chá), reforçam a energia para o dia.