Tarot amor: veja previsão online para esta quinta-feira (17/03)

O tarot do dia desta quinta-feira (17), é iluminado pela carta Rainha de Espadas. O arcano destaca a figura feminina de racionalidade e estratégia na tomada de decisões em todas as áreas da vida. Ela pede sabedoria e prudência para todo o dia de hoje, inclusive no amor. Pode haver a necessidade de maior liberdade e autonomia, sendo importante comunicar de forma assertiva.

O tarot do amor para hoje (17/03) ?

A carta indica necessidade de diálogo para satisfazer algumas necessidades individuais de independência e prevenir desentendimentos, mágoas e fofocas. Para os solteiros, há necessidade de individualidade e seletividade para novas relações, sendo importante superar mágoas do passado e focar no diálogo e empatia com os novos contatos.

Tarot de hoje (17/03) para a carreira?

O arcano reforça a comunicação e crítica construtiva de autoridades, sendo importante saber ouvir e priorizar a racionalidade no dia para evitar conflitos e rancores. Para quem busca emprego, será preciso paciência e boa comunicação com os contatos e entrevistas que surgirem. As pessoas poderão receber conselhos e críticas de alguém mais velho ou de autoridade

A carta Rainha de Espadas (Alynne Cid)

O que o tarot de hoje, quinta-feira (17/03), prevê para a saúde?

O arcano mostra a importância de libertar e trabalhar sentimentos reprimidos com um especialista para evitar que medos e mágoas evoluam para uma doença mental. Espiritualmente, é preciso fortalecer a fé em si mesmo, a intuição e não bloquear sentimentos, mas avaliá-los e acolhê-los. Pergunte-se: como posso usar minha sabedoria para me comunicar e solucionar conflitos?

A carta Rainha de Espadas reforça as energias dos signos de ar: Gêmeos, Libra e Aquário. O foco no chakra laríngeo (tireóide, sistema endócrino, comunicação), e a cor índigo, assim como a lavanda trabalham a sabedoria para o dia.