Tarot amor: veja previsão online para esta quarta-feira (23/03); traz apego e estagnação

O tarot do dia desta quarta-feira (23), é iluminado pela carta 4 de Ouros. O arcano tem como energia geral de apego e estagnação. Momento de refletir sobre as conquistas alcançadas e a possibilidade de avançar nelas, sem apego possessivo e nem o medo de perder o que se tem. As conquistas materiais ganham destaque, além da necessidade de fortalecer a segurança e autoconfiança.

O que o tarot de hoje, quarta-feira (23/03), prevê para o amor?

O arcano recomenda que casais tenham cuidado com o apego e o ciúme possessivo, sendo preciso curar mágoas e inseguranças para evitar o desejo de controle excessivo que destrói a felicidade e os planos futuros da relação. Questões materiais também podem gerar conflitos. Os solteiros precisam superar o medo de sofrer novas frustrações amorosas para evitar a estagnação. Cuidado com situações e pessoas do passado que possam estar causando uma prisão mental, impedindo a abertura para um novo amor. No sexo, pode haver insegurança ou comodismo nas trocas de prazeres.

O que o tarot de hoje, quarta-feira (23/03), prevê para o trabalho?

A carta pode trazer sensação de estabilidade ou estagnação. O conselho é de não desistir de continuar desenvolvendo projetos para continuar crescendo. Assuma riscos, supere medos, pois boas oportunidades de manter ou aumentar a prosperidade estão vindo. Para quem busca emprego, o conselho é de continuar motivado e buscando ampliar habilidades e contatos para não estagnar.

O que o tarot de hoje, quarta-feira (23/03), prevê para a saúde?

O arcano aponta teimosia e pressão emocional, o que pode favorecer o estresse e a ansiedade. Encontre formas saudáveis de relaxar e diminuir a autocobrança. Espiritualmente, é importante liberar traumas e bloqueios do passado, além de fortalecer a fé para viver com mais leveza e liberdade. Pergunte-se: Como posso melhorar e prosperar com segurança e autoconfiança?

A carta 4 de Ouros reforça a energia dos signos de terra: Touro, Virgem e Capricórnio. O foco no chakra Básico (circulação, estrutura óssea e sistema excretor, coragem e segurança) e no Plexo Solar (sistema digestório, autoestima, autoconfiança), e o uso da cor vermelha e amarela, assim como a arruda e o louro (essência, incenso ou chá), trazem proteção e coragem.