Tarot amor: previsão online para esta sexta-feira (15/04) alerta para mágoas e perdas financeiras

O tarot do dia desta sexta-feira (15/04), é iluminado pela carta 5 de Ouros. O arcano traz a energia de alerta para mágoas e perdas financeiras. Momento de sentimentos de medo e rejeição diante das dificuldades, porém, a fase ruim será passageira e o conselho da carta é de buscar superação, além de apoio profissional e de familiares e amigos para se reerguer.

O que o tarot de sexta-feira (15/04) prevê para o amor?

A carta indica para fragilidade na relação, sendo necessário fazer análises e conversas para decidir se há viabilidade de reequilibrar e manter a união ou encerrá-la. Para os solteiros, pode haver sentimento de solidão e isolamento. Busque atividades para trabalhar seu autoconhecimento e autoestima, além de liberar mágoas do passado.

A carta 5 de Ouros (Alynne Cid)

O que o tarot de sexta-feira (15/04) prevê para a carreira?

O arcano alerta para se ter cuidado com os gastos, a perda de confiança e o medo do desemprego, busque alternativas para auxiliar nesse momento difícil. Tenha atenção com as suas atitudes e pessoas ao redor. Nas finanças, pode haver adversidades interferindo nos gastos, sendo necessário ter atenção e buscar alternativas de renda extra ou apoio financeiro.

O que o tarot de sexta-feira (15/04) prevê para a saúde?

O arcano sugere que dificuldades na vida podem estar contribuindo para a ansiedade, estresse e depressão. Tire um tempo para cuidar de si e fazer um check-up. Espiritualmente, a energia é de sentir-se só e vítima do mundo, fortaleça sua fé e valores e busque lições aprendidas para seguir em frente. Pergunte-se: como lidar com as adversidades na busca de prosperidade?

A carta 5 de Ouros reforça a energia dos signos de Terra: Touro, Virgem de Capricórnio. O foco no chakra Básico (circulação, estrutura óssea e sistema excretor, coragem e segurança) e Plexo Solar (sistema digestório, autoestima, autoconfiança), e o uso da cor vermelha e amarela, assim como a arruda e o louro (essência, incenso ou chá), melhoram as emoções e motivações do dia.