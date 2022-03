Tarot amor: previsão online para esta segunda-feira (28/03) traz determinação em harmonizar relações

O tarot do dia desta segunda-feira (28/03), é iluminado pela carta Rainha de Paus. O arcano traz determinação em harmonizar relações, a energia da figura feminina e materna traz segurança e confiança em seus planos do dia. Cuidado com a impulsividade e falta de disciplina em suas ações, além da vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Uma mulher em posição de autoridade pode inspirar a data.

Rainha de Paus (Alynne Cid / O Liberal)