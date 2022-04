Tarot amor: previsão online para esta quarta-feira (06/04) ressalta as pequenas vitórias

O tarot do dia desta quarta-feira (06/04), é iluminado pela carta 4 de Paus. O arcano sugere que se celebre as pequenas vitórias, pois há chances de alcançar a estabilidade na carreira e no amor. Momento de equilíbrio, harmonia e recompensas pelo que foi investido. A atenção estará voltada para a família e o lar, podendo haver chances de mudança de endereço. Cuidado para não perder oportunidades.

O que o tarot de hoje, quarta-feira (06/04), prevê para o amor?

A carta indica o fortalecimento da harmonia e estabilidade do casal, tendo um avanço com um casamento ou filhos. Para os solteiros, há chances de um novo ou antigo amor surgir em eventos para construir uma relação estável e duradoura. No sexo, há paixão e surpresas.

A carta 4 de paus (Alynne Cid/ O Liberal)

O que o tarot de hoje, quarta-feira (06/04), prevê para a carreira?

O arcano mostra que há união e harmonia em equipe para vencer metas e comemorar conquistas em breve no trabalho. Bom momento para iniciar ou mudar de emprego, caso esteja se sentindo estagnado. Para quem busca emprego, oportunidades podem surgir. Há chances de alcançar estabilidade nas finanças.

O que o tarot de hoje, quarta-feira (06/04), prevê para a saúde?

O arcano indica boa disposição física e mental para tratar enfermidades e buscar o equilíbrio. Espiritualmente, há otimismo e oportunidades de convites de atividades em comunidade. Pergunte-se: Como posso ter mais harmonia e celebração com meus entes queridos?

A carta 4 de Paus reforça a energia de perseverança dos signos de fogo: Áries, Leão e Sagitário. O foco no chakra Básico (circulação, estrutura óssea e sistema excretor, coragem e segurança), e o uso da cor vermelha, assim como a arruda, trazem proteção e determinação.