Tarot amor: previsão online do final de semana favorece encontros românticos

O tarot do fim de semana, sábado (26/03) e domingo (27/03), é iluminado pela carta Valete de Copas. O arcano favorece encontros românticos. Arcano traz boas notícias no amor e no trabalho. Momento de fortalecer a criatividade e arriscar mais nos projetos, bem como aumentar o clima de romance no relacionamento.

O que o tarot de sábado (26/03) e domingo (27/03) prevê para o amor?

A carta indica romantismo, harmonia e boas notícias nas relações, favorecendo pedidos de casamento e planejamento de filhos. Para os solteiros, um novo romance pode surgir. Permita-se novas experiências com leveza. Convites de encontros românticos podem surgir. No sexo, há muita paixão e conexão emocional.

A carta Valete de Copas (Alynne Cid/ O Liberal)

O que o tarot de sábado (26/03) e domingo (27/03) prevê para a carreira?

O arcano indica forte criatividade e espírito jovem ganhando destaque no trabalho. Atenção para não idealizar demais as ideias e ter medo de colocar em prática. Para quem busca emprego, há otimismo e disposição para atrair novos contatos.

O que o tarot de sábado (26/03) e domingo (27/03) prevê para as finanças?

O Valete de Copas indica boa fase de ganhos financeiros. Cuidado com gastos sem planejamento.

O que o tarot de sábado (26/03) e domingo (27/03) prevê para a saúde?

O arcano mostra boas notícias de bem-estar e equilíbrio na saúde. Espiritualmente, a energia é de muita intuição e mensagens com podem surgir por meio dos sonhos. Pergunte-se: como posso ser mais criativo e amoroso (a)?

A carta Valete de Copas reforça a energia dos signos da água: Câncer, Escorpião, Peixes. O chakra sexual (sistema reprodutor, rins e bexiga, emoções), e o uso da cor laranja, assim como a essência de jasmim, reforçam a criatividade e o romance para o dia.