Tarot amor: previsão online do final de semana destaca a comunicação e o romance

O tarot do fim de semana, sábado (02/04) e domingo (03/04), é iluminado pela carta A Imperatriz. O arcano destaca a comunicação e o romance, além de favorecer projetos prósperos e criativos. Momento de reforço do poder feminino, materno, o magnetismo e a comunicação. Soluções para conflitos podem surgir com facilidade e bons projetos de longo prazo podem ser criados e gerenciados. As relações com entes queridos estarão mais harmônicas. Atenção para o excesso de vaidade e de controle.

A Imperatriz

O que o tarot de sábado (02/04) e domingo (03/04) prevê para o amor?

A carta indica muito amor e sensualidade presente entre as pessoas comprometidas e solteiras, além de chances de gravidez. A empatia e comunicação de sentimentos estará fluindo nos romances e relações familiares e de amizade. No sexo, domina o charme e o poder feminino.

O que o tarot de sábado (02/04) e domingo (03/04) prevê para a carreira?

O arcano destaca as figuras e energias femininas, e a criatividade estará aflorada nos projetos. Para quem busca emprego, boas oportunidades podem surgir, além de ideias inovadoras de complementação de renda.

O que o tarot de sábado (02/04) e domingo (03/04) prevê para a saúde?

O arcano indica harmonia com as emoções e pede atenção ao sistema reprodutor. Momento propício para a gravidez. A alimentação ganha importância, bem como os sinais que o corpo dá pedindo por atenção e cuidado. Espiritualmente, a energia é de forte intuição e conexão com a natureza e expressividade artística. Pergunte-se: como usar a criatividade para ter mais prosperidade?

A carta A Imperatriz reforça a energia de Vênus, que rege os signos de Libra e Touro. O foco no chakra Plexo Solar (sistema digestório, autoestima, autoconfiança) e sexual (sistema reprodutor, rins e bexiga, emoções), e o uso da cor amarela e laranja, assim como o alecrim e jasmim, reforçam a criatividade e magnetismo para o mês.