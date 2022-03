Tarot amor: confira como será o final de semana no amor e no sexo para o seu signo

O tarot do amor do fim de semana, sábado (19/03) e domingo (20/03), traz previsões para casais e solteiros, além de mostrar conselhos e a energia do sexo para os corações apaixonados. Saiba a energia do tarot do amor para todos os signos.

Confira as previsões para cada signo para o amor e o sexo:

Áries (21/03 - 20/04)

A carta O Julgamento indica consciência plena do que se deseja na relação, há a vontade de realizar mudanças, ajustes ou mesmo o término. O importante é resolver os conflitos e alinhar interesses. Para os solteiros, há necessidade de análise, porém, sem julgamentos em excesso de possíveis paqueras. No sexo, há vontade de inovar e dominar o parceiro.

Touro (21/04 - 20/05)

A carta O Diabo atrai energia de sensualidade e tentações. É importante deixar aflorar a paixão e o desejo, porém sem perder o foco em seus princípios e compromissos para evitar cair em situações de vícios, traição e passionalidade, seja para quem está em uma relação, seja para quem está solteiro. No sexo, há sensualidade e entrega intensa.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

A carta A Roda da Fortuna traz instabilidade emocional, possível mudança de ciclo da relação, com chance de renovação e avanço para uma nova etapa, depende do grau de harmonia à dois, sendo importante alinhar necessidades com muito diálogo.Solteiros podem encontrar um novo amor. No sexo, há valorização da comunicação e da inovação.

Tarot para o amor (Pexels)

Câncer (21/06 - 22/07)

A carta A Estrela traz paz, harmonia e companheirismo entre os casais. Momento favorável para reconciliação após conflitos e renovação de votos. Para os solteiros, há a liberação de mágoas passadas e abertura para um novo amor. No sexo, há dedicação ao parceiro, além de entrega física e emocional.

Leão (23/07 - 22/08)

A carta O Mundo traz a plenitude ou a busca da satisfação completa e da estabilidade amorosa. Para os casais, há dedicação e a sensação de se estar com a pessoa certa e na hora certa. Os solteiros estarão certos de escolher o amor mais compatível para construir uma relação séria e duradoura. No sexo, há sintonia e valorização das qualidades do parceiro.

Virgem (23/08 - 22/09)

A carta O Diabo atrai energia de paixão e cobranças. É importante deixar aflorar a paixão e o desejo, porém sem perder o foco em fortalecer a confiança para evitar cair em situações de cobranças por perfeccionismo, seja para quem está em uma relação, seja para quem está solteiro. No sexo, há necessidade de conduzir e ter confiança.

Libra (23/09 - 22/10)

A carta A Temperança pede equilíbrio e paciência para encontrar a medida certa entre o dar e receber amor. Momento de estabilidade, leveza e harmonia para casais, enquanto que os solteiros desejarão encontrar um romance compatível com seus interesses e com reciprocidade. No sexo, há carinho e cumplicidade.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A carta A Roda da Fortuna traz altos e baixos emocionais, possível mudança de ciclo da relação, com chance de renovação e avanço para uma nova etapa, depende do grau de harmonia à dois. Abertura para reconciliação, em caso de conflitos. Solteiros podem encontrar um novo amor. No sexo, há ousadia, inovação e desejo de comando.

Sagitário (22/11 - 21/12)

A carta A Torre alerta para imprevistos. Fortaleça o autocuidado e realize os ajustes e mudanças para trazer a leveza e alegria de volta à relação, caso contrário, haverá a vontade de rompimento. Os solteiros não estarão abertos para compromissos sérios no momento. No sexo, há necessidade de inovação e intensidade.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A carta O Pendurado traz a necessidade de abrir alternativas para sair da sensação de estagnação diante de conflitos amorosos. Ajustes ou mudanças podem ajudar a recuperar a harmonia nas relações.Talvez haja a necessidade de dosar a energia gasta entre o trabalho e o amor. No sexo, há indisposição, insegurança e necessidade de novidades.

Aquário (21/01 - 19/02)

A carta A Lua pode trazer insegurança, dúvidas e mistérios sobre a relação. Cuidado com a autoestima e reforço da intuição serão de grande ajuda. Por outro lado, o ar de mistério, criatividade e sedução estará aflorado na conquista para os solteiros. Momento de maior sensibilidade e valorização da comunicação clara e amistosa. No sexo, a sedução e necessidade de poder estarão aflorados.

Peixes (20/02 - 20/03)

A carta O Eremita traz energia mais voltada para atividades individuais e de autoconhecimento. Sem agitação, haverá vontade de se isolar e se cuidar mais sozinho ou fazer um programa em casa a dois. Os solteiros estarão mais exigentes e sentindo-se solitários. No sexo, há seletividade, vontade de experimentar novidades e ter mais poder.

Conselho extra dos Anjos do Romance:

A carta Finanças e Carreira traz o conselho geral para todos pensarem sobre como estão conciliando relacionamentos e carreira, sendo importante reduzir pressões sobre as finanças e aproveitar os momentos livres para fortalecer o amor, buscar acolhimento, alegria e paz.