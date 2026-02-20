Simpatia para se reaproximar do amante: aprenda a intensificar o desejo e a conexão com seu amor

A simpatia é como um "empurrãozinho" que a tradição mística pode oferecer para manter ou intensificar o amor, o desejo e a conexão em um relacionamento. Para os que creem, essas práticas são ferramentas para alcançar objetivos. Especialmente, quando se trata da vida amorosa. Aprenda a fazer uma simpatia poderosa e melhorar sua relação com a pessoa amada.

Às vezes a relação pode desandar e afastar o casal por um período mais longo, seja por acúmulo de mágoas, rotina excessiva ou falta de comunicação honesta. Então, nada melhor que uma boa simpatia para trazer a magia de volta para o relacionamento.

VEJA MAIS

Simpatia para se reaproximar do amante: veja o passo a passo

Primeiramente, em silêncio, fale o seguinte pedido: “Minhas almas protetoras, que estas rosas que fazem parte da natureza protejam a minha relação com a pessoa que tanto amo. Que nada, nem ninguém, atrapalhe este amor”.

Mande para o seu amante 3 rosas vermelhas e 3 rosas brancas.

Por fim, em um bilhete, escreva ao seu amante tudo o que quer que ele faça com você na cama e mande junto com as rosas.

Para aqueles que desejam transformar as faíscas de amor em uma "fogueira" intensa, a simpatia é uma sugestão. E não custa tentar algo novo em nome do amor.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)