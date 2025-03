Qual o santo do dia de hoje 27 de março? Veja a oração para São Ruperto

A devoção aos santos é uma prática comum entre os fiéis, que encontram neles exemplos de fé e Intercessão junto a Deus. Cada dia do ano é dedicado a um ou mais santos, figuras que marcaram a história do cristianismo por suas virtudes, milagres e dedicação à evangelização. No dia 27 de março, a Igreja celebra a memória de São Ruperto, um bispo corajoso que teve papel fundamental na expansão do cristianismo na Europa.

Quem é o santo do dia de hoje 27 de março?

O santo celebrado em 27 de março é São Ruperto, conhecido por sua dedicação à fé cristã e por ter sido o primeiro bispo de Salzburgo, na Áustria. Ele se destacou por sua missão evangelizadora e por promover o desenvolvimento da região, fundando igrejas, mosteiros e incentivando a educação religiosa. Sua atuação foi essencial para a consolidação do cristianismo em territórios germânicos.

Qual é a oração de São Ruperto?

Os fiéis recorrem a São Ruperto pedindo sua intercessão e proteção. A oração a ele dedicada expressa gratidão e suplica por sua ajuda na caminhada da fé:

"Ó glorioso São Ruperto,

Qque com coragem e amor difundistes a luz do Evangelho,

Intercedei por nós junto ao Senhor.

Ajudai-nos a viver na fé, na esperança e na caridade,

Seguindo o exemplo de vossa dedicação à Igreja.

Protegei-nos de todo mal e fortalecei nossa confiança na divina providência. Amém."

Quem foi São Ruperto, o corajoso e memorável bispo de Salzburgo?

São Ruperto viveu entre os séculos VII e VIII e ficou conhecido como o apóstolo da Baviera e da Áustria. Nomeado bispo de Worms, na Alemanha, ele decidiu expandir sua missão evangelizadora para além das fronteiras e chegou à região onde hoje se encontra Salzburgo. Lá, fundou a famosa Abadia de São Pedro, um centro religioso e cultural de grande influência. São Ruperto também incentivou a mineração de sal, ajudando no desenvolvimento econômico local. Sua morte ocorreu por volta de 718, sendo lembrado até hoje como um exemplo de fé, coragem e compromisso com a expansão do cristianismo.