Qual o santo de hoje, 29 de abril? Veja a oração de Santo Antônio Kim Song-u

No dia 29 de abril, a Igreja Católica celebra a memória de Santo Antônio Kim Song-u, mártir sul-coreano. Reconhecido por sua coragem e fidelidade à religião durante um período de forte perseguição aos católicos, ele é lembrado por manter viva a fé em sua comunidade, mesmo diante da ameaça de morte.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo. No dia anterior, 28 de abril, foi celebrado São Luís Maria Grignion.

Quem é o santo do dia de hoje, 29 de abril?

Santo Antônio Kim Song-u é o santo celebrado neste 29 de abril, conforme registrado no Martirológio Romano. Ele não é padroeiro oficial de nenhuma categoria específica, mas sua vida é um símbolo de resistência e fidelidade para os cristãos perseguidos em qualquer parte do mundo.

Nascido em 1795, na cidade de Gusan, Coreia do Sul, Antônio se converteu ao catolicismo em um período em que a prática da fé cristã era proibida no país. Durante as perseguições religiosas intensificadas após o decreto do rei Sunjo, em 1802, ele acolhia católicos em sua casa para rezar e estudar a Palavra de Deus.

Em 1841, foi preso injustamente por sua fé e, no dia 29 de abril daquele ano, foi morto por estrangulamento na prisão de Tangkogae, em Seul, aos 46 anos. Ele foi canonizado em 6 de maio de 1984 pelo Papa João Paulo II, junto com outros 103 mártires coreanos, como parte do grupo liderado por Santo André Kim Taegon.

Qual é a oração de Santo Antônio Kim Song-u?

"Ó glorioso Santo Antônio Kim Song-u,

mártir fiel e servidor do Senhor,

que com coragem reunia os fiéis para rezar e estudar a Palavra de Deus mesmo sob ameaça de morte,

intercedei por nós.

Dai-nos a graça de permanecer firmes na fé,

mesmo diante das dificuldades e perseguições.

Ajudai-nos a viver com amor e fidelidade à Igreja, como vós vivestes.

Santo Antônio Kim Song-u,

rogai por nós, para que, fortalecidos pelo vosso exemplo,

possamos seguir os caminhos de Cristo com coragem e esperança.

Amém."

Quem foi Santo Antônio Kim Song-u?

Santo Antônio Kim Song-u nasceu em Gusan, em 1795, e viveu em um contexto marcado pela repressão religiosa na Coreia do Sul. Após sua conversão ao catolicismo, passou a reunir discretamente os fiéis em sua casa, onde promovia orações e leituras das Escrituras Sagradas. Sua coragem e compromisso com a fé o colocaram sob a mira das autoridades.

Com a intensificação da perseguição religiosa no país, seu irmão Giuseppe Chang Song-jib, farmacêutico e também católico, foi morto em 1839. Dois anos depois, em 1841, Antônio foi preso sem julgamento regular. Mesmo encarcerado, manteve sua fé até o fim. Em 29 de abril de 1841, foi estrangulado na prisão, tornando-se mártir por sua devoção a Cristo.

Sua canonização aconteceu em 1984, quando o Papa João Paulo II reconheceu sua santidade ao lado de outros mártires coreanos.